GTA: Auf diese Objekte solltet ihr achten – Fans zahlen dafür tausende Euro

Grand Theft Auto (GTA) prägt seit der Veröffentlichung des ersten Teils die Gaming-Szene. Rockstar Games hat sich dabei als einer der innovativsten Entwickler etabliert. Mit dem anhaltenden Erfolg von GTA hat Rockstar Games über die Jahre auch außergewöhnliche Sammelobjekte herausgebracht.

Youtuber Jetro hat die seltensten Gegenstände nun in einem Video zusammengefasst – wir haben eine Liste der acht verrücktesten, krassesten und teuersten Collectables für euch zusammengestellt. Wer kennt alle Gegenstände?

GTA: Heiß begehrte Collectables

Die verrückten Sammelobjekte von Rockstar Games zeigen laut dem Video von Jetro, dass GTA mehr als nur ein Videospiel ist. In der Welt von Grand Theft Auto gibt es auch analog viel zu entdecken und sammeln – von echten Spiegeln bis zu BMX-Rädern. Wer also die Augen offen hält, könnte davon im Spiel, aber auch im echten Leben profitieren.

1. Vice City-Spiegel für Party-People

Der Vice City-Spiegel zählt zwar nicht zu den seltensten, aber zu den begehrtesten Artikeln dieser Liste. Der in Pink umrahmte Spiegel mit Vice City-Verzierungen wurde ursprünglich als Werbeartikel bei der GTA Vice City-Launch-Party 2002 an Teilnehmende verteilt.

Zum Spiegel gehörte auch eine Rasierklinge, was die wahre Bedeutung dieses Sammlerstücks erahnen lässt. Der Spiegel war vermutlich auch 2002 kurzzeitig im Rockstar Warehouse erhältlich. Die genaue Stückzahl ist unbekannt. Gut erhaltene Exemplare werden heute für bis zu 1.000 Dollar gehandelt.

2. Eine harte GTA 4–Challenge und der Schlüssel zur Stadt

Dieser besondere Schlüssel wurde nicht durch Glück, sondern durch Ausdauer verdient. Spieler*innen mussten nach dem Release von GTA 4 das Game zu 100 Prozent durchzocken. Als Belohnung erhielten sie einen gravierten Schlüssel mit Rockstar und GTA 4-Logo, einer speziellen Box und einer Glückwunschkarte von Rockstar.

Schätzungsweise 2.000 Spieler*innen haben diese Herausforderung gemeistert. Der Schlüssel wird heute zwischen 800 und 2.000 Dollar gehandelt.

3. Golfschläger mit Gravur

Der Golfschläger ist seit Vice City eine ikonische Nahkampfwaffe der GTA-Reihe. Einige Monate nach dem Launch von GTA 5 bot Rockstar 1.000 GTA 5-branded Golfschläger im Shop an. Der 5er-Eisen-Schläger hatte eine V-Gravur, das GTA 5-Muster am Schlägerkopf und einen speziellen Rockstar-Logo-Griff.

Als einer der seltensten GTA 5-Sammlergegenstände werden diese Schläger heute für 1.200 bis 3.000 Dollar gehandelt.

4. Der goldene Party-Löffel

The Ballad of Gay Tony war die letzte Story-DLC für GTA 4. Rockstar feierte den Release mit einem besonderen Gegenstand: einem 14-Karat vergoldeten Löffel, der auf der Launch-Party 2009 an Rockstar-Mitarbeiter*innen verteilt wurde. Einige Exemplare sollen auch auf der PAX East 2009 vergeben worden sein.

Die geschätzte Gesamtzahl liegt bei etwa 400 Stück.

5. Gewinnspiel-Rarität: GTA-Baseballschläger

Dieser Baseballschläger gehört zu den außerordentlich seltenen Sammlerstücken – er wurde nie im Warehouse verkauft, sondern war nur bei drei bekannten Gewinnspielen erhältlich. Die genaue Zahl der existierenden Schläger wird auf 100 bis 200 Stück geschätzt. Online werden sie kaum zum Verkauf angeboten.

6. San Andreas BMX-Rad

2005 verloste Rockstar anlässlich des Xbox-Releases von GTA San Andreas in Kooperation mit dem Xbox-Magazin zehn GTA-branded BMX-Räder. Fünf weitere Räder wurden beim „Straight Jack Move“-Gewinnspiel verlost, ein letztes Exemplar beim Launch des offiziellen Soundtracks.

Die Räder waren mit GTA San Andreas und Rockstar-Logos verziert. Heute sind sie bis zu 5.000 Dollar wert.

7. Vice City Neonschild

Dieses extrem seltene Neonschild wurde 2003 im Rahmen eines Wettbewerbs für die PC-Version von Vice City vergeben. Die Teilnehmer*innen wurden aufgefordert, entweder den besten Stunt oder einen spektakulären 30-Sekunden-Clip aufzunehmen. Insgesamt sind nur drei offizielle Vergaben bekannt, wobei einzelne weitere Exemplare existieren könnten.

Das Schild wird heute für 10.000 bis 20.000 Dollar gehandelt.

8. Der echte Bravado Banshee

Das In-Game-Auto Bravado Banshee ist seit GTA 3 in jedem Teil der Serie vertreten. 2013 beauftragte Rockstar „West Coast Customs“, einen Real-Life-Banshee zu bauen. Als Basis diente eine 2006er Dodge Viper SRT-10, die mit speziellem Bodykit, Soundsystem und GTA-Branding ausgestattet wurde. GameStop Power Rewards-Mitglieder erhielten pro Einkauf eine Gewinnchance auf das Fahrzeug.

Überraschend gewann die Mutter eines GTA-Fans den Wagen, nachdem ihr Sohn mit ihrer Kreditkarte GTA 5 vorbestellt und sie damit unbeabsichtigt zur rechtmäßigen Teilnehmerin des Gewinnspiels gemacht hatte. Der Banshee blieb nicht lange in Familienbesitz. Sie verkaufte das Auto später für die Ausbildung ihres Sohnes.

GTA steht für verrückte Rekorde

Der Vorfall beweist, dass die GTA-Serie mit jedem weiteren Kapitel ihrer Geschichte legendäre Geschichten schreibt. Mit GTA 6 wird Rockstar Games den Epos fortschreiben – möglicherweise auch mit neuen, außergewöhnlichen Sammelobjekten.

