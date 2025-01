GTA kommt ins Kino und überflügelt sogar Sonic – „witzig und unerwartet ergreifend“

Für einen kurzen Moment durfte der berühmteste und schnellste Igel der Welt vom Spitzenplatz aus die Welt begrüßen: Sonic the Hedgehog 3 war die bislang bestbewertete Videospielverfilmung überhaupt. Dann kam GTA um die Ecke und überholte Segas Maskottchen im Vorbeigehen – wobei das nicht ganz fair ist.

Denn bei Grand Theft Hamlet handelt es sich nicht um eine ganz normale Adaption, wie wir sie von Sonic, Mario oder The Last of Us kennen. Weder ist sie im Auftrag von Rockstar Games entstanden, noch handelt es sich um eine Hochglanzproduktion. Es ist viel mehr eine Mischung aus Dokumentation und Let’s Play, die emotionale Gedanken teilt und spannende Fragen aufwirft – all das inmitten der chaotischen wie wahnsinnigen Welt von GTA Online.

GTA: Was genau ist Grand Theft Hamlet?

In der Vergangenheit haben wir bereits über das spannende Projekt zweier britischer Schauspieler berichtet: Sam und Mark fanden während der weltweiten Covid-Pandemie zueinander und stellten sich ähnliche Fragen zur Zukunft. Immerhin stand ihr Berufung nicht auf den sichersten Beinen, weshalb die beiden eine kuriose Idee ins Auge nahmen: Shakespeares Hamlet in GTA Online aufführen.

Der Klassiker der Literaturgeschichte wurde schon vielfach verfilmt, aber noch nie so wie in Grand Theft Hamlet. Immerhin ist die Online-Welt von GTA 5 in der Regel nicht unbedingt fürs Theater geeignet, obwohl sich eine entsprechende Bühne durchaus finden lässt. Doch wie lassen sich die Spieler*innen überzeugen, die sich sonst mit fliegenden Motorrädern, riesigen Kampfjets oder Panzern abschießen, genau das einmal nicht zu tun?

All das verrät Grand Theft Hamlet in rund anderthalb Stunden Laufzeit – und gibt gleichzeitig Einblick in die emotionale Welt von Menschen während der Pandemie. Zumindest verspricht das der Trailer zum Film, welcher nur wenige Tage vor Weihnachten veröffentlicht wurde.

Emotional, lustig und innovativ

Was auf den ersten Blick mehr nach einem YouTube-Video statt vollwertigen Kinofilm klingt, entpuppt sich auf der Leinwand als ungewöhnliches Meisterwerk. Zumindest wenn ihr den ersten Kritiken aus den USA Glauben schenken magt: Auf Rotten Tomatoes kommt Grand Theft Hamlet auf sagenhafte 95 Prozent – und setzt sich damit kurzerhand vor den dritten Sonic-Film. Dieser erreicht auf der Bewertungsseite ebenfalls starke 88 Prozent.

Wie eingangs erwähnt ist der Vergleich aber ein wenig schwierig: Während Segas blauer Igel pures Popcorn-Kino ist, zielt Grand Theft Hamlet auf eine ganz andere Erfahrung. Das bestätigen auch die meisten Kritiken, in denen etwa von einer „witzigen und unerwartet ergreifenden Ode an Spiele“ gesprochen oder die Dokumentation als „wunderbare Reise in die Herzen und Köpfe von Menschen“ bezeichnet wird.

Falls ihr euch selbst davon ein Bild machen wollt, müsst ihr euch leider noch gedulden. In den USA startet Grand Theft Hamlet ab dem 17. Januar in den Lichtspielhäusern. Eine Veröffentlichung in Deutschland ist bislang nicht angekündigt. Sicher ist nur, dass sich der Filmverleih MUBI die Streaming-Rechte gesichert hat, weshalb zumindest eine Vorführung in den eigenen vier Wänden zukünftig eine Option darstellen kann. Und apropos eine zukünftige Option: Bei GTA 6 wird es vor Februar wohl keine großen Neuigkeiten geben.

