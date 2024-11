Half-Life 2: Kult-Revival für Shooter-Champion – Grafik-Update auf Steam aufgetaucht

„Half-Life 2 ist mein Lieblingsspiel“, erzählt ein bärtiger Mann im gestreiftem Pullover. Hinter Mann, Bart und im Pulli steckt Wormslayer, einer der Projektleiter der Orbifold Studios. Enthusiasten von Gordon Freeman, Alyx Vance und Vortigaunt-Alien wissen natürlich längst – wenn der Name „Orbifold Studios“ fällt, muss das Raytracing-Remaster des Shooter-Gotts gemeint sein.

Zum 20. Jubiläum des vielleicht besten Ego-Shooters aller Zeiten wurde ein etwas mehr als fünfminütiges YouTube-Video veröffentlicht. Im Video erklären Wormslayer, David Driver-Gomm oder Christopher Workman, welche Erfahrungen und Gefühle sie mit dem genredefinierenden Ego-Shooter verbinden. Nebst dieses Abfeierns in Videoform, hat sich die Raytracing-Neuauflage mittlerweile sogar auf Steam eingefunden – wartet darauf, auf eure Wunschliste zu plumpsen.

Neues Video zu Half-Life 2 RTX erschienen

„[Half-Life 2] ist etwas, was ich jetzt seit über 20 Jahren spiele“, sagt wieder Wormslayer in die Kamera. „Viele Spiele konzentrierten sich auf eine Sache: Spiele waren entweder ein Shooter- oder ein Story-Spiel“, ergänzt Driver-Gomm und schiebt hinterher: „Half-Life 2 entschied sich dazu, all das auf einmal zu sein.“ Diese genreverbiegende Kombination, zusammen mit technischen Innovationen wie realistischen Gesichtsanimationen oder der ins Gameplay fest verankerten Physik-Spielereien, mündeten in „ein Meisterwerk, das Leute jetzt 20 Jahre später noch immer spielen“, wie es Christopher Workman sagt.

Abseits dieses durchaus gerechtfertigten Schulterblicks, erklären die Team-Mitglieder von Orbifold Studios ab Minute eins, Sekunde 50 mehr zur kommenden Raytracing-Neuauflage.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von dem sehenswerten Video abgesehen, wurde für das Spiel jetzt sogar eine eigenständige Steam-Seite angelegt. Im Video jedenfalls erfahren wir, dass der Ausgangspunkt des RTX-Projekts drei unterschiedliche Teams waren. Alle drei werkelten an eigenen Remakes zu Half-Life 2 – nämlich Half-Life 2 VR, Project 17 und Raising the Bar: Redux. Die Beteiligten klären in den etwas mehr als drei Minuten darüber auf, was sie mit dem Projekt erreichen möchten: „Wir wollen dieses Erstaunen einfangen, dass wir alle verspürt haben, als wir es [Half-Life 2] das erste Mal vor 20 Jahren gespielt haben“, sagt Wormslayer.

Was ihr euch von Redux hingegen nicht erhoffen dürft, ist ein gänzlich anderes Spiel. Anders gesagt: Half-Life 2 RTX wird spielerisch die Erfahrung des zwei Jahrzehnte alten Shooter wiedergeben – grafisch jedoch werdet ihr mit zeitgemäßen Licht-und-Schatteneffekten überschüttet, die im Jahre 2004 noch nicht möglich waren. Eine der beeindruckendsten Stellen aus dem Video findet ihr bei Minute 3:53, wo Lichtquellen physikalisch korrekt auf Erschütterungen reagieren.

Wie reagiert die Community auf die grafische Frischzellenkur?

Sobald Half-Life 2 RTX erscheint, werdet ihr das Original-Spiel benötigen, um den Klassiker im neuen Gewand zu genießen. Unter dem entsprechenden Twitter-Posting zum neuen Projekt-Video wird viel Fan-Liebe hinterlassen – dafür steht eine Wortmeldung wie „Ich freue mich darauf, es [Half-Life 2] nochmal mit eurer Mod durchzuspielen“ oder rund 650 hinterlassene Herz-Emojis unter dem Tweet. Einen interessanten Punkt spricht ein anderer Twitter-Nutzer an: „Ich bin sehr gespannt, ob ihr irgendwann Aufnahmen von Bürgern oder Eli [Vance] oder Ähnliches zeigt.“

„Menschen sind wohl eines der schwierigsten Dinge [in der Darstellung]“, schreibt die Person. Warten wir’s ab, wie das Gesamtpaket grafisch letztlich ausfällt. Apropos Strahlenverfolgung in City 17: Auf der diesjährigen Gamescom wurde Half-Life 2 RTX im Rahmen einer blickschönen Showcase präsentiert – wieder mit schicken Schauwerten.

Quellen: YouTube / @NVIDIA GeForce, Nvidia, Twitter / @hl2rtxofficial, @DawkinsDog, @tweetmurdock