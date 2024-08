Half-Life 3: Die Fans sind alarmiert – Gerüchte liefern Hinweise

Wenn es nach dem gemeinen Gamer in der Fußgängerzone geht, dann ist Half-Life 3 zu einem ähnlichen Treppenwitz in der Spieleindustrie verkommen, wie einst Duke Nukem Forever. Obwohl, beim Duke wusste unsereins immerhin, dass 3D Realms an einem Shooter schraubt – bei einem dritten Kapitel rund um Gordon Freeman und Alyx Vance bleibt alles spekulativ. Bis jetzt.

Jetzt hat ein auf Valve allgemein und Half-Life insbesondere spezialisierter YouTuber und Leaker ein fast 10-minütiges Video veröffentlicht, in dem der in der Community angesehene Mann darlegt, wieso gleich mehrere Hinweise darauf hindeuten, dass bei Gabe Newells Firma an einem nächsten Half-Life getüffelt wird.

Was kocht in der Gerüchteküche zu Half-Life 3?

Innerhalb der Half-Life-Community ist Tyler McVicker mit seinen ausführlichen YouTube-Videos zum Valve-Kosmos rund um Portal, Left 4 Dead oder Half-Life eine Koryphäe. In seinem neuesten Video, dass für einiges Aufsehen in der Fanbase gesorgt hat, legt der Mann einige handfeste Argumente dafür auf den Tisch, wieso ein in Entwicklung befindliches Half-Life 3 nach seinem Dafürhalten aktuell sehr wahrscheinlich ist.

Das Video beginnt mit einem etwas kryptischem Kürzel: HLX. Der Codename ist erstmals im Jahr 2021 aufgetaucht, seither wurde wild spekuliert, was konkret hinter den drei Buchstaben stecken könnte – ein vollwertiges Spiel, doch nur das Feature einer Spiele-Engine oder ein schnödes Dateiformat für Speicherstände. Nachdem McVicker seine eigenen Recherchen angestellt hat, steht für ihn jedoch fest: Hinter HLX verbirgt sich ein neues Half-Life-Spiel – und zwar eines, das nicht, wie Half-Life: Alyx, eine VR-Brille benötigt.

Für unseren Leaker stellt sich zudem die Schlüsselfrage: Was hat das Team rund um Game Designer Robin Walker (Half-Life 2, Portal 2) eigentlich seit der Veröffentlichung von Half-Life: Alyx getrieben? Immerhin ist das Virtual-Reality-Spiel mit der Vorgeschichte zu Half-Life 2 bereits im Jahr 2020 erschienen – vor ungefähr vier Jahren. Laut McVicker hat dasselbe Team die letzten vier Jahre damit zugebracht, an HLX zu arbeiten.

So sahen Gunplay und Gameplay aus, als es im VR-Ableger der beliebten Shooter-Reihe zuletzt Spieler*innen nach City 17 verschlagen hat. Credit: Valve Software

Der Beweiskatalog des Leakers zu Half-Life 3

Knallpunkt der ganzen Räuberpistole ist aber ein*e Synchronsprecher*in. Die Person, oder eine mit ihr beruflich in Verbindung stehende, soll ausgeplaudert haben: Was wir bisher als HLX kannten, firmiert bei Valve intern unter „Project White Sands“. Beim Wörtchen „White Sands“ spitzen Fans natürlich die Ohren, schließlich handelt es sich um einen Nationalpark in New Mexiko – dort, wo sich auch die fiktionale Forschungseinrichtung Black Mesa im ersten Half-Life befand. Einerseits.

Das Wörtchen „White Sand“ im Portfolio eines Voice Actors soll ein eindeutiger Hinweis sein. Credit: Valve, YouTube /@Tyler McVicker

Andererseits wäre da der Lebenslauf eines ehemaligen Mitarbeitenden von Valve, in dem für den Zeitraum von 2020 bis 2023 ein „Unangekündigtes Projekt“ angegeben wird, was dann wieder zeitlich mit Project White Sands zusammenpassen würde. Die oder der Mitarbeitende zeichnete sich übrigens für die Bereiche Level Design, Lighting, Kampfgefechte und Puzzles verantwortlich. Dann wäre da noch der Hinweis, dass der, sofern wir der Recherche von McVicker Glauben schenken möchten, spielbare Charakter aus HLX einen sogenannten HEV-Anzug trägt – und jede*r Fan von Half-Life weiß, was HEV bedeutet.

HEV steht für Hazardous EnVironment, zu Deutsch Gefährliche Umwelteinflüsse. Kurz gesagt: beim HEV-Anzug handelt es sich um jenen ikonischen Schutzanzug, den Gordon Freeman trägt. Weitere Zeichenketten, die bei McVickers im Verlauf seines Data Minings aufgetaucht sind, verweisen auf sowas wie Xen-Gorillas und Xen-Quallen. Xen ist natürlich die Alien-Welt aus dem Half-Life-Kosmos.

Der Leaker ist sich sicher, dass sich hinter alldem ein neues Half-Life-Spiel verbirgt. Ob der fachlich versierte Kollege letztlich Recht behält, bleibt abzuwarten. Bis tatsächlich ein Half-Life-Spiel mit der Ziffer drei auf unseren Festplatten aufschlagen sollte, lohnt ein Blick auf einen beeindruckenden Fan-Trailer, bei dem Fan-Herzen höher schlagen.

Quellen: YouTube /@Tyler McVicker; Valve Wiki; National Park Service; Reddit /@wariolaughing