Halo-Modder holen Demo von der E3 von vor 20 Jahren zurück in den Fokus

Lange nichts Neues mehr gehört von Halo. Zum Glück gibt es da eine Gruppierung namens Digsite, die aus passionierten Moddern besteht und einst sogar mit den Halo Studios beziehungsweise 343 Industries zusammenarbeitete. Diese hat es sich zur Aufgabe gemacht, Inhalte alter Halo-Teile davor zu bewahren, in der Versenkung zu verschwinden.

Der jüngste Coup, der Digsite damit gelungen ist, ist über 20 Jahre altes Gameplay-Material an die Oberfläche zu holen, das niemals Teil eines Halo-Spiels war. Zur Feier des 20. Geburtstags von Halo 2 hat die Gruppierung eine überarbeitete Version der gefeierten Earth City-Demo zum Download bereitgestellt.

Halo 2: Demo-Mission war nicht im fertigen Spiel

Die Demo-Mission wurde auf der Videospielmesse E3 im Jahre 2003 präsentiert. In der rund zehn Minuten lange Spielsession ballert sich der Master Chief durch New Mombasa – die Menge feiert es, wie man in dem noch immer existierenden Video von der Showcase hört (aufgrund Pixelbrei aber schlecht sieht). Ins fertige Spiel geschafft hat es diese Mission allerdings nie, weshalb der damals erste Einblick in Halo 2 im Nachhinein doppelt besonders ist.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Über 20 Jahre später können Fans dank Digsite jedoch in den Genuss dieses klassischen Shooter-Juwels kommen – und das gleich in grafisch und spielerisch aufpolierter Version. „Optische Qualität und allgemeine Stabilität des Spielerlebnisses wurden erheblich verbessert“, schreibt Alex Wakeford im Forum von Halo Waypoint, der die Demo auf der Halo World Championship 2024 schon einmal anspielen konnte.

„Spieler*innen werden sehen, dass sie mithilfe von Markern durch jeden Abschnitt dieser Mission geführt werden.“ Er lobt die harte Arbeit von Team Digsite, dessen Früchte nun für alle Interessierten zu genießen sind. Nötig ist dafür allerdings, dass ihr die PC-Version von Halo 2: Anniversary besitzt, für die die Demo als Mod fungiert. Herunterladen könnt ihr sie gratis im Steam Workshop.

Währenddessen kann der jüngste Serienableger Halo: Infinite demnächst sein dreijähriges Bestehen feiern. Die Reihe ist nach wie vor PC- und Xbox-Spieler*innen vorbehalten. Fans fragen sich, ob der nächste Teil vielleicht auch den Sprung auf die PlayStation-Konsolen schafft. Was Microsofts Gaming-CEO Phil Spencer dazu sagt, könnt ihr hier lesen.

Quellen: Halo Waypoint, Steam Workshop, Youtube / flutgos