Harry Potter trifft Cozy Game: Willkommen in der Whimel Academy

Wer noch immer mit Wehmut an die Zeit zurückdenkt, in der man sehnlichst auf den Brief aus Hogwarts gewartet hat, weil man dem Alltag entfliehen und endlich mal seine wahren Künstle unter Beweis stellen wollte, kann diesen unerfüllten Traum zumindest in kleinen Rahmen bald in der Whimel Academy nachholen. Ohne Frage inspiriert von Harry Potter präsentiert sich das Cozy Game in manchen Einstellungen – der Fokus liegt aber auf Life- und Dating-Sim.

Whimel Academy: Magisch und malerisch

In einem charmanten Wasserfarben-Look mit liebevoll designten und detailreichen Charakteren macht ihr euch auf in die magische Whimel Academy, um eure Künste als Hexe oder Zauberer zu intensivieren. Dabei sind theoretische Lektionen natürlich nötig, um eure Kenntnisse über viele Zweige der Magie zu erweitern, aber auch die Zeit im Gewächshaus oder beim sorgfältigen Brauen von unterschiedlichsten Tränken sollte nicht zu kurz kommen. Darüber hinaus könnt ihr euer Schlafgemach dekorieren, in den örtlichen Buchläden nach neuem magischen Schmöker durchforsten oder euch die Zeit mit netten Mitschülerinnen und Mitschülern vertreiben.

Die Fähigkeit, euch die Zeit gut einzuteilen und mit eurem verfügbaren Geld hauszuhalten, soll dabei ebenfalls wichtig sein. In den sechs Schuljahren sollte ihr natürlich was erleben und ein erfülltes Dasein fristen, wollte aber auch eine fruchtende Ausbildung genießen. Wie im echten Leben müsst ihr lernen, eure Lehrveranstaltungen, Hobbies und Freund- sowie Liebschaften unter einen Spitzhut zu bekommen.

Wer mit eine blühenden Fantasie gesegnet und ein Fan der Fantasy-Welt von Harry Potter ist, wird erkennen, dass sich Entwickler Impossible Home an der einen oder anderen Stelle davon hat inspirieren lassen. Die langen Tische mit den schwebenden Kerzen, wo ihr euer Essen einnehmt, könnten auch in der Großen Halle von Hogwarts stehen, der Buchladen in der Winkelgasse sein und auch die verträumt aussehende Lumi mit ihrem wilden blonden Haarschopf und dem blauen Kostüm kommt mir bekannt vor.

In eurem Schlafgemach könnt ihr lernen, Tränke brauen oder natürlich schlafen – und auch ein magisches Fellknäuel (oben links) darf nicht fehlen. (Credits: Impossible Home)

Whimel Academy soll im vierten Quartal dieses Jahres veröffentlicht werden, zunächst im Early Access. Anfangs werden laut Q&A auf der Steam-Seite des Spiels fünf Charaktere zur Verfügung stehen, die ihr daten könnt; mit der Zeit werden es bis zu zwölf werden. Schon ab Beginn jedoch sind 20 Freizeitaktivitäten verfügbar und zehn magische Kurse zu belegen. Eine Demo kann bereits jetzt heruntergeladen werden. Ein anderes zauberhaftes Spiel, das von einem Ghibli-Klassiker inspiriert sein könnte, er scheint bereits am 21. August.

