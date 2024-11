Hattet ihr dieses kostenlose Cozy Game mit zerstörerischem Hündchen auf dem Schirm?

Lasst euch von der unschuldigen Schnauze nicht täuschen, der Pomeranian im Cozy Game Doronko Wanko hat ein starkes Verlangen danach, die Welt um ihn herum ins Chaos zu stürzen. Glücklicherweise müsst ihr euch nicht mit den Konsequenzen seines Treibens auseinandersetzen, sondern dürft die Eskapade selbst steuern.

Um das chaotische Vergnügen zu starten, reicht es, wenn ihr den kurzen Download hinter euch bringt und anschließend in Richtung Verwüstung los tapst. Geld wird während dieses Prozesses keins von euch verlangt.

Doronko Wanko: Ein schmutziges Geschäft

Eure Mission in Doronko Wanko ist ziemlich unmissverständlich: Ihr müsst das Haus eures Herrchens oder Frauchens mit Schmutz und Unordnung zersetzen. Dafür habt ihr euch als gewieftes Hündchen schon eine äußerst effektive Strategie überlegt, nämlich euch im Schlamm zu wälzen und alles, was kleben bleibt, mit einem gut getimten Schütteln zu verteilen. Weil das noch nicht ganz reicht, um das Leben eures Halters oder eurer Halterin so schwer wie möglich zu machen, solltet ihr dabei auch genügend Gegenstände zerdeppern.

Hier ein Trailer zum Spiel Doronko Wanko:

Das Ziel lautet, den entstandenen Schaden so hoch wie nur irgend möglich ausfallen zu lassen. Für eine dementsprechend ordentlich gefüllte Anzeige erhaltet ihr Belohnungen wie etwa einen niedlichen Elefantenhut, der Wasserfontänen in die Umgebung trötet. So schaltet ihr nach und nach neue Wege frei, euch auf der Leinwand eures zu Beginn noch blitzsauberen Heims zu verewigen. Zwischendurch stoßt ihr aber auch auf Items, die euch eher im Bereich Fashion weiterbringen. Darunter einige lustige Kopfbedeckungen.

Am Ende eurer persönlichen Schlammschlacht und dem Aufdecken aller zwölf versteckten Pomeranian-Gesichter steht der „Good Smell Room“, dessen himmlische Düfte euch magisch anziehen. Ein kurzes Abenteuer, das für den ansprechenden Preis von absolut gar nichts als willkommener Snack daherkommt. Nicht gerade so erschwinglich, aber ebenso empfehlenswert für Cozy Game-Fans ist übrigens Amber Isle, welches wir für euch testen durften.

