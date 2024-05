Mit Stardew Valley hat Entwickler Eric Barone einen Nerv getroffen, der bei Spielern die unweigerliche Lust nach mehr weckt. Die Frage danach, welche Titel Stardew Valley-Vibes haben, trug unter anderem dazu bei, dass sich das Genre der Cozy Games etablieren konnte.

Aber um wirklich dieselbe Hingabe und vertraute Qualität zu erleben, muss eigentlich ein neues Projekt von Barone persönlich her. Zwar ist dieses unter dem Namen Haunted Chocolatier bereits in Arbeit, ein zeitiger Release zählt allerdings nicht zu Prioritäten des Entwicklungsprozesses.

Stardew Valley-Entwickler über den Zeitplan von Haunted Chocolatier: Im eigenen Tempo Richtung Release ConcernedApe will sich nicht zu verfrühtem Release drängen lassen

Für Haunted Chocolatier nimmt sich Entwickler Barone Zeit, weil er es kann

Nur eine grobe Idee ist Barones zweites Pixel-RPG Haunted Chocolatier schon lange nicht mehr: Ein erster Gameplay-Trailer kursiert beispielsweise bereits seit zwei Jahren. Darüber hinaus stehen den Fans allerdings nicht viel mehr als ein paar Screenshots als Vorlage zum Tagträumen zur Verfügung. Fast schon verzweifelt warten sie auf neue Infos und dürsten danach, ihre Ungeduld mit der Gewissheit eines Release-Datums zu stillen. Den Druck von Seiten der Fans spürt Barone deutlich, wie er Aftermath in einem Interview verriet, trotzdem möchte er sich nicht zu einem Versprechen drängen lassen.

„Es ist besser, ein gutes Spiel zu verschieben, als ein schlechtes Spiel pünktlich zu veröffentlichen. Ich werde Haunted Chocolatier rausbringen, sobald es fertig ist“, erklärt er bezüglich seiner Vorstellungen zum Zeitrahmen der Entwicklung. Aus seiner Sicht ist sein nächstes Werk nicht die bloße Antwort auf eine gewachsene Nachfrage der Community. Daher versucht er locker mit der an ihn herangetragenen Erwartungshaltung umzugehen: „Ich glaube nicht, dass ich irgendjemandem etwas schuldig bin in Bezug auf Haunted Chocolatier. Es ist ein Spiel, das ich aus eigenem Antrieb erschaffen möchte und nicht weil ich es muss“.

Nachdem der Entwickler Stardew Valley so liebevoll aufgezogen hat und er sogar lange Jahre nach Release noch für Updates wie das kürzlich erschienene 1.6 Paket zurückkehrt, dürften Fans ihm trotz ihrer Vorfreude eine stressfreie Schaffensphase mit Haunted Chocolatier zugestehen. Immerhin besteht bei ihnen mittlerweile vollstes Vertrauen in seine Leidenschaft und damit gilt hoffentlich die Regel: Was lange währt, wird endlich gut.