Hearts of Iron IV: Brandneue Erweiterung – sie eröffnet völlig neue Wege

In Hearts of Iron IV: Götterdämmerung könnt ihr die dramatischen Jahre des Zweiten Weltkriegs aus völlig neuen Blickwinkeln miterleben und gestalten. Die Erweiterung, die ab sofort erhältlich ist, rückt Deutschland und andere zentrale Nationen in den Fokus.

Mit überarbeiteten Schwerpunktbäumen bietet das DLC alternative historische Entwicklungen, die ihr als Spieler*innen aktiv beeinflussen könnt. Ob monarchistische Deutschlandvisionen, demokratische Reformen oder militaristische Strategien – die Entscheidungen liegen bei euch.

Hearts of Iron IV: Das bringt die Götterdämmerung

Götterdämmerung erweitert das Gameplay des Strategiespiels aus dem Hause Paradox Interactive durch neue Mechaniken. Besonders die Forschung wird mit der Einführung wissenschaftlicher Projekte vertieft. Ihr könnt Spezialist*innen rekrutieren, um technologische Innovationen wie moderne Waffen oder Elektronik voranzutreiben. Dies gibt euch mehr Kontrolle über die Effizienz und Stärke eurer Kriegsmaschinerie.

Die Erweiterung bringt nicht nur neue Möglichkeiten für Deutschland. Österreich und Ungarn erhalten jeweils überarbeitete Schwerpunktbäume, die alternative Geschichtsverläufe ermöglichen. Für Österreich bedeutet dies die Option, unabhängig zu bleiben, während Ungarn sich auf den Wiederaufbau seiner Nation und die Reform der Habsburger Monarchie konzentrieren kann. Zusätzlich bietet der belgische Schwerpunktbaum die Wahl zwischen Widerstand oder Zusammenarbeit mit der Besatzungsmacht.

Noch mehr Taktik

Neben diesen neuen politischen Wegen stehen auch taktische Herausforderungen im Mittelpunkt. Mit Überfällen könnt ihr gezielte Angriffe auf feindliche Infrastruktur planen, darunter Häfen, Forschungszentren oder Rohstoffquellen. Die Neuerungen werden durch visuelle Kartenanpassungen, KI-Verbesserungen und ein verändertes Nuklearwaffen-System abgerundet.

Für 24,99 Euro könnt ihr die Erweiterung separat erwerben oder im Expansion Pass 1 mit weiteren Rabatten erhalten. Egal, ob ihr historische Genauigkeit schätzt oder alternative Szenarien bevorzugt – Götterdämmerung bietet neue Impulse für das beliebte Strategiespiel.

Schaut euch den Launch-Trailer zu Hearts of Iron IV: Götterdämmerung an:

Quellen: Paradox Interactive, YouTube/ Hearts Of Iron IV

