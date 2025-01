Hogwarts Legacy 2: Eine aktuelle Änderung könnte für Fans eine großartige Neuigkeit sein

Als Hogwarts Legacy 2023 erscheint, war das Action-Rollenspiel für Warner Bros. Games ein großer Erfolg. Ein Nachfolger ist längst bestätigt und ausgerechnet der gab Fans in der Vergangenheit Anlass zur Sorge. Diese könnten womöglich nun in den Hintergrund rücken.

Grund dafür ist eine Änderung beim Publisher, die möglicherweise für Hogwarts Legacy 2 etwas Gutes bedeuten könnte. Der langjährige WB Games-Chef David Haddad hat vor kurzem seinen Rücktritt erklärt und mit ihm könnte der Gedanke, alles auf die Karte Live-Service-Element zu setzen, ebenfalls von Bord gegangen sein.

Hogwarts Legacy 2: Was Haddads Abgang für die Fortsetzung bedeuten könnte

Allzu überraschend dürfte der Abgang Haddads für Branchenkenner*innen kaum gewesen sein: Unter seiner Führung erlebte Warner Bros. Games definitiv kein gutes Jahr 2024. Suicide Squad: Kill the Justice League wurde zum großen Flop und selbst ein Mortal Kombat 1 konnte offenbar die hohen Verkaufserwartungen nicht erfüllen. Und für Hogwarts Legacy 2 soll der CEO ebenfalls Live-Service-Ansätze verfolgt haben.

Das wäre ein starker Kontrast zum ersten Teil gewesen, der voll und ganz eine reine Singleplayer-Erfahrung war – ohne DLCs und ohne Mikrotransaktionen. Kein Wunder, dass etliche Fans nicht gerade angetan waren, dass sich diese Aspekte bei einer Fortsetzung ändern könnten. Mit dem Rücktritt des Warner Bros. Games-CEO könnte aber der Service-Gedanke unter Umständen der Vergangenheit angehören.

Lesetipp: Ein heißer Ritt auf dem Besen gefällig? Dann werft einen Blick auf unseren Test zu Harry Potter: Quidditch Champions

Natürlich: In großen Konzernen trifft in der Regel nicht eine einzige Person alle Entscheidungen, sondern meist werden strategische Ausrichtungen von größeren Teams in die Wege geleitet. Und doch könnte mit Haddad vorerst der Ansatz, sich ganz und gar zahlreichen Live-Service-Umsetzungen zu verschreiben, gestorben sein. Oder zumindest weniger exzessiv verfolgt werden.

Wann ist mit Hogwarts Legacy 2 zu rechnen?

Insgesamt beruhen jedoch sämtliche Berichte rund um Hogwarts Legacy 2 derzeit auf Spekulationen: Von offizieller Seite gibt es kaum echte Infos. Wir wissen lediglich, dass sich ein Nachfolger zum ersten Harry Potter-Rollenspiel in Arbeit befindet und dieser mit der kommenden HBO-Serie verknüpft ist. Ob Warner Bros. Games und Avalanche Software tatsächlich auch auf Live-Service-Elemente beim Sequel setzen wollten, wurde bislang nicht öffentlich kommuniziert, höchsten zwischen den Zeilen angedeutet.

Bis zu einer Enthüllung von Hogwarts Legacy 2 und dessen Fokus werden wohl ohnehin noch einige Monate ins Land ziehen. Erst dann erfahren wir wohl, wie es tatsächlich um die Fortsetzung zu einem der erfolgreichsten Spiele der letzten Jahre bestellt ist.

Zuvor soll aber erst eine Definitive Edition des Vorgängers das Licht der Welt erblicken. Was wir bislang sonst zu Hogwarts Legacy 2 wissen, haben wir für euch an anderer Stelle zusammengefasst.

Quelle: Variety, IGN