Hogwarts Legacy 2: Fans wollen Fortsetzung „retten“ – Petition erreicht neuen Meilenstein

Offiziell ist Hogwarts Legacy 2 noch nicht angekündigt. Dass Warner Bros. jedoch an einer Fortsetzung arbeiten lässt, wurde unlängst bestätigt und dürfte wohl kaum jemanden überraschen. Fans gehen aber schon jetzt auf die Barrikaden.

Denn es geht ein Gespenst um, und damit meinen wir keines aus der Schule für Hexerei und Zauberei. Sondern der Geist des Live Service-Gedankens, der möglicherweise das zweite Hogwarts Legacy befallen könnte. Eine Vorstellung, gegen die sich bereits über tausende Spieler*innen direkt aussprechen.

Hogwarts Legacy 2: Worum geht es in der Petition?

Die Unterschriftensammlung unter dem Titel „Stop Hogwarts Legacy 2 from being Live Service“ (zu Deutsch: Haltet Hogwarts Legacy 2 davon ab, Live Service zu werden) wurde im März 2024 ins Leben gerufen. In dieser Zeit dachte Publisher Warner Bros. öffentlich darüber nach, sich zukünftig weniger klassischen Singleplayer-Erfahrungen zu widmen, da diese zwar erfolgreich, aber unbeständig seien.

Ein Fan befürchtete das Schlimmste und setzte umgehend eine Petition bei change.org auf. Die Forderung? Hogwarts Legacy 2 solle auf sämtliche Live Service-Elemente wie Mikrotransaktionen, Online-Zwang und „erzwungenen Grind“ verzichten. Diese würden dem Spiel schaden und langfristig auch dem Publisher, da eine hohe Chance bestehen würde, dass der Titel floppt. Schließlich seien Spiele dieser Art eine „Plage für die Branche“ und würden von zahlreichen Spielern „gehasst“ werden.

Zu Beginn konnte das digitale Schriftstück allerdings kaum an Fahrt aufnehmen, doch zuletzt ging es auf einmal aufwärts. Mittlerweile haben zum Zeitpunkt der News über 10.200 Spieler*innen unterschrieben – Tendenz steigend. Ob das reicht, um Warner Bros. von etwaigen Gedankenspielen abzubringen, ist allerdings durchaus fraglich.

Fortsetzung mit HBO-Serie verknüpft

Zudem wissen wir derzeit gar nicht, ob Hogwarts Legacy 2 tatsächlich mit Live Service-Elementen versehen wird. Warner Bros. und Avalanche Software sind nämlich noch mit dem Silencio-Zauber belegt und schweigen rund um das geplante Sequel.

Lediglich ein Punkt ist bereits bekannt: Das nächste Abenteuer in der berühmten Schule ist mit der geplanten HBO-Serie verknüpft. Die soll voraussichtlich 2026 erscheinen und ist die zweite Verfilmung der originalen Harry Potter-Bücher. Allerdings gibt es auch hierzu noch jede Menge Unklarheiten, die sich erst im Laufe der Zeit klären.

Zu guter Letzt könnte bei Warner Bros. eventuell längst ein Umdenken bezüglich Live Service-Aspekten stattgefunden haben. Immerhin war einer der größten Flop des Publishers das im Februar veröffentlicht Suicide Squad: Kill the Justice League. Bis wir darauf eine Antwort erhalten, findet ihr hier erst einmal alle bekannten Infos zu Hogwarts Legacy 2 in unserem Übersichtsartikel.

