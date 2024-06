Hogwarts Legacy: Dank des Sommer-Updates kommt endlich jeder an einen bislang PS5-exklusiven Inhalt

Obwohl der Release des überwiegend positiv aufgenommenen Ausflugs an die Ausbildungsstätte des wohl bekanntesten Zauberlehrlings unserer Zeit schon ein gutes Jahr zurückliegt, wird man nicht müde, Hogwarts Legacy mit Updates zu versorgen.

Schon mit der kommenden Woche dürfen sich Spielerinnen und Spieler auf das große Sommer-Update freuen, welches den einen oder anderen spannenden Spielinhalt mit sich bringt. Darunter auch ein ganz besonderer, in dessen Genuss bislang nur PS5-Spieler kommen durften.

Habt ihr euer Abenteuer an der namensgebenden Schule für Hexerei und Zauberei bislang lediglich auf einer Xbox- oder Nintendo Switch-Konsole oder einem PC bestritten, so dürfte mit dem Sommer-Update nun die optimale Gelegenheit gekommen sein, Hogwarts Legacy mal wieder etwas eurer kostbaren Spielzeit zu gönnen. Denn nun bekommt ihr die Möglichkeit, euch einer Quest zu stellen, die bislang lediglich den Besitzerinnen und Besitzern einer PlayStation 5 vorbehalten war.

In der gleichnamigen Quest verschlägt es euch in das Heimgesuchte Geschäft in Hogsmeade, in welchem ihr einen verstaubten und gespenstischen Keller genauer unter die Lupe nehmen müsst, um die Rätsel rund um das Haus zu lösen. Doch als wäre das nicht spannend genug, eröffnet sich euch nach Abschluss des Quest-Stranges die Option, euren eigenen Shop im Spiel zu eröffnen, bei dem ihr unliebsame Gegenstände künftig unkompliziert verkaufen könnt.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie bereits erwähnt gab es die Mission bisher nur auf der PlayStation, nun können auch Anhänger*innen anderer Plattformen sie endlich angehen. Außerdem wurde mit der Implementation des Foto-Modus auch ein inniger Wunsch vieler Fans erhört, die die Schönheit des Spiels gerne für die Ewigkeit festhalten. Obendrein bringt das Update ein paar weitere frische Features und Spielinhalte mit, die Highlights sind folgende Ergänzungen:

Ihr könnt nun eure Talentpunkte zurücksetzen.

Neue „The Glasses That Lived”-Brille

Outfit und Mantel eines Gefangenen von Azkaban

Rezept für Felix Felicis Potion

Neuer Lavender Borealis-Besen

Onyx Hippogreif-Reitier

Unter ihnen finden sich nun auch einige Vorbesteller-Boni wie beispielsweise Felix Felicis Zaubertrank, aber vor allem unentschlossenen und experimentierfreudigen Spieler*innen dürfte mit der Reset-Option des Talentbaumes geholfen sein. Das große Sommer-Update für Hogwarts Legacy erscheint am 6. Juni, also bereits in der nächsten Woche. Seid ihr nach wie vor unentschlossen, ob sich der magische Megaerfolg für euch nicht am Ende doch als fauler Zauber herausstellt, werft am besten erst einmal einen Blick auf unseren Test zu Hogwarts Legacy.

Quellen: Twitter / @HogwartsLegacy