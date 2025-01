Hollow Knight Silksong: Fans glauben, den Release-Termin zu kennen – wegen eines Kuchens

Fast sechs Jahre sind mittlerweile ins Land gezogen, seit Hollow Knight: Silksong am Valentinstag 2019 erstmals offiziell enthüllt wurde. Eine lange Zeit, die schon mal dafür sorgen kann, dass sich Fans Verschwörungstheorien hingeben.

Gerade wenn es um den sehnlichst erwarteten Release-Termin des Metroidvania-Nachfolgers geht, sind viele Anhänger*innen des Erstlings fleißig am Spekulieren. Die daraus resultierenden Hypothesen mögen mitunter seltsam klingen, das bedeutet aber nicht, dass sie falsch sein müssen. So wie diese frische Theorie rund um ein Kuchen-Rezept.

Hollow Knight: Silksong – Hat ein Kuchen gerade den Release-Termin verraten?

Auslöser des ganzen Wahnsinns ist ein Tweet von William Pellen, der als Teil von Team Cherry natürlich an Hollow Knight: Silksong arbeitet. Gestern schrieb er: „Something big is coming. Keep your eyes closed tomorrow“ („Etwas Großes kommt. Lasst morgen eure Augen geschlossen“), und verwendete dabei die gleichen Worte wie Imagine Dragons am 2. April 2025. Dieses Datum findet sich auch noch an anderer Stelle.

Pellen änderte nämlich vor Kurzem sein Profilbild auf Twitter, wo nun ein Stück Kuchen zu sehen ist. Nutzt man die Umgekehrte Bildersuche von Google, stößt man auf ein Rezept des Brooklyn Blackout Cake, ebenfalls veröffentlicht wann? Richtig, am 2. April 2024. Der liegt natürlich schon einige Monate in der Vergangenheit, der 2. April 2025 ist allerdings seit gestern ein heiß erwarteter Tag.

So wurde im Enthüllungstrailer der Nintendo Switch 2 nämlich angekündigt, dass an diesem Tag eine Nintendo Direct stattfinden wird, vermutlich mit Spielen für die Nachfolgekonsole. Fans sind sich deshalb sicher, dass Pellen auf genau diese Direct mit seinem kryptischen Tweet hinweisen will – und uns am 2. April entweder Neuigkeiten zu Hollow Knight: Silksong erwarten oder gleich ein Shadow Drop.

Eine bizarre Theorie, die allerdings auch von großen Hollow Knight-Creatoren wie Mossbag oder Daily Silksong News-Aufmerksamkeit erhalten hat – beide erachten das Ganze als durchaus plausibel. Ob wir am 2. April dann wirklich was zu Hollow Knight: Silksong sehen werden oder nicht, und was genau das sein wird, sehen wir dann … nun ja, am 2. April. Bis dahin lohnt ein Blick auf dieses schicke Metroidvania.

