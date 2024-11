Home Sweet Home: World of Warcraft lässt euch erstmals ein trautes Heim errichten

In Survivals müsst ihr euch ein Heim aus dem Nichts errichten, in vielen Aufbau- oder Farming-Sims ein Haus renovieren, selbst in manchen Action-Adventures ist ein eigenes Zuhause ein willkommener Ort der Rückkehr: In der Witcher 3-Erweiterung Blood and Wine könnt ihr ein Weingut mit Kunstwerken dekorieren; Link hängt in Breath of the Wild Schwerter und Schilde als Wandschmuck in seinem Haus in Hateno auf. Und was wäre ein GTA, wenn man nicht viel Kohle für Immobilien ausgeben kann.

Ein seit Jahrzehnten populäres Game ließ diese Annehmlichkeit allerdings bisher vermissten, obwohl die Spielerschaft es mehrfach gewünscht und es auch einfach Sinn ergeben hätte. Nun jedoch soll es soweit sein: World of Warcraft führt das individuelle Zuhause für die Spieler*innen ein.

World of Warcraft: Azeroth wird bald zum echten Zuhause

Dies verriet WoW-Director Ion Hazzikostas am Ende des Streams anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Warcraft. Genauer gesagt folgte am Schluss ein kleiner Teaser, der die Einführung der Spielerhäuser ankündigt. „Azeroth war immer eine Heimat. Nun ist es Zeit, einzuziehen“, schreibt der offizielle Twitter-Account von World of Warcraft dazu. Ein kleiner Wermutstropfen bleibt jedoch.

So werdet ihr erst ab der nächsten Erweiterung in der Lage sein, eure eigenen Häuser zu beziehen und einzurichten. Das Update wird mit World of Warcraft: Midnight eingeführt, für das es noch kein Erscheinungsdatum gibt. Beachtet man, dass die letzte Erweiterung The War Within erst Ende August dieses Jahres kam, wird also noch etwas Zeit ins Land ziehen, bis ihr nach Azeroth auswandern könnt.

„Wir wollten der Community einen kleinen Einblick geben, was unser Team gerade vorbereitet“, sagt Hazzikostas im Interview mit PCGamer. „Das gibt uns auch die Chance, im Vorfeld darüber zu reden und Meinungen einzuholen, was nicht möglich wäre, wenn es ein Geheimnis bleibe.“ Bei Entwickler Blizzard sei man gespannt, auf was die Community sich freue, was sie erwarte und was sie sich wünsche. „Das könnte dem Team bei der Entwickung über die nächsten Monate helfen“, hofft Hazzikostas.

Die Idee sei schon länger in den Köpfen der Entwickler*innen herumgespukt, aber „wir wussten, wenn wir das machen wollen, müssen wir es richtig machen“, so Hazzikostas weiter. Währenddessen wurden bei den Jubiläumsfeierlichkeiten zu Warcraft auch zwei Remastered-Versionen zu echten Spieleklassikern angekündigt, die ab sofort spielbar sind.

Quellen: Twitter / @Warcraft, Youtube / World of Warcraft, PCGamer