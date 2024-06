Fans von Stardew Valley & Co. aufgepasst: Cooles Cozy Game im Ghibli-Look angekündigt

Spätestens, seit die entschleunigenden Cozy Games mit Stardew Valley oder der Animal Crossing-Reihe kaum mehr aus dem Gaming-Kosmos wegzudenken sind, versuchen verschiedenste Studios ihr Glück mit eigenen Vertretern des Genres.

Nun auch Ancient Forge, die mit Hotel Galactic eine vom japanischen Animationsstudio Ghibli inspirierte Management-Sim ankündigen. Jene ist zunächst als Kickstarter-Kampagne geplant, die schon bald für die nötige finanzielle Grundlage anlaufen soll.

Hotel Galactic: Kickstarter-Kampagne für die Cozy-Sim im Ghibli-Gewand startet schon im Juli

Völlig gleich, ob ihr dabei zuerst an Chihiros Reise ins Zauberland, Das wandelnde Schloss oder einen anderen Film aus der Feder des legendären Hayao Miyazaki denkt: Hotel Galactic scheint visuell von den großartigen Ghibli-Werken inspiriert, wie der Ankündigungstrailer eindrucksvoll unter Beweis stellt. Vor allem das anfänglich zu sehende Badehaus, aber auch die farbenfrohen und detailreich gehaltenen Kulissen ebenso wie die entspannende musikalische Untermalung erinnern hier stark an den legendären Look der Zeichentrickfilmschmiede.

Geplant ist die Veröffentlichung plattformübergreifend, sprich sowohl PC- als auch PlayStation-, Xbox- und Nintendo Switch-Spieler*innen dürfen sich schon einmal auf den nicht nur optisch ansprechenden Cozy Game-Zuwachs freuen. Mit dem 9. Juli soll die Kickstarter-Kampagne anlaufen, einen ersten Eindruck könnt ihr euch neben dem Trailer auch über die offizielle Steam-Seite verschaffen.

Hier heißt es: „Hotel Galactic ist ein gemütliches Management-Spiel, inspiriert von den klassischen Filmen von Studio Ghibli. Baue das Urlaubsziel deiner Träume, beaufsichtige und vereine dein Personal zu einer skurrilen Familie und finde neue Freunde, während du diese nostalgische Welt erkundest“. Seitens Maksymilian Strezelecki, seines Zeichens Vizepräsident und technischer Direktor bei Ancient Forge, verfolge man die Idee bereits seit einigen Jahren, jedoch habe man sich Zeit genommen, um sicherzustellen, dass Design und Spielelemente perfekt zueinander passen, um „diese wunderschöne, nostalgische Welt zu erschaffen“.

In Hotel Galactic verschlägt es euch in ein nahezu baufälliges, altes und intergalaktisches Hotel, welches nur so darauf wartet, von euch zu einer paradiesischen Oase der Ruhe und Entspannung verwandelt zu werden – natürlich nicht ohne die richtige Portion magischer Mittelchen. Ihr erntet und sammelt verschiedene Ressourcen und sorgt für die nötige Infrastruktur, während ihr der außerirdischen Pflanzen- und Tierwelt zurück zu alter Pracht verhelft. Hotel Galactic ist derweil nicht der einzige aufstrebende Stern am Cozy Game-Himmel, der sich der Ghibli-Optik verschrieben hat: Mit Starsand Island wartet bereits eine weitere Stardew Valley-Alternative, die vom japanischen Studio inspiriert ist.

Quellen: YouTube / Ancient Forge, Steam / Hotel Galactic