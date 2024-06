Im neuen Hitman-Event schickt ihr UFC-Legende Conor McGregor für immer auf die Matte

Mit UFC-Legende Conor McGregor steigt nun ein weiteres Elusive Target in den Ring – oder besser gesagt in das Fadenkreuz – des Hitman-Universums. Einen ganzen Monat lang habt ihr Zeit, euch dem irischen Superstar-Kämpfer zu stellen.

In der realen Welt als ehemaliger UFC-Champion bekannt, nimmt er in Hitmans World of Assassination die Rolle des Disruptors ein. Der berüchtigte Kämpfer hat sich zur Spitze der Weltrangliste durchgeschlagen, allerdings ist seine Vergangenheit von dunklen Geheimnissen umwoben.

Hitman: UFC-Star Conor McGregor ist das neue Elusive Target

Das brandneue Elusive Target – also ein besonders schwer zu fassendes Ziel – befindet sich auf Hitman 2s Insel von Sgàil – einer geheimen Zuflucht für milliardenschwere Superreiche. Hier passt McGregor auch zweifelsohne rein und ihr werdet als Agent 47 damit beauftragt, The Notorious ein für alle Mal auszuschalten, damit Quantum Leap-CEO und Amateurkämpfer Tim Quinn nicht von eben jenem auf brutalste Weise vermöbelt wird, wenn sie sich im Ring gegenüberstehen.

So weit zur Story der Missionen, die für jeden dank des kostenlosen Starterpakets in The Ostentatious – einem Arcade-Vertrag mit dem The Disruptor Elusive Target – zur Verfügung steht. Mehrere Herausforderungen gilt es dabei zu absolvieren, wobei sich ihr jeweiliger Schwierigkeitsgrad von Mission zu Mission erhöht. Scheitert ihr, so fangt ihr ganz von vorne an und der Vertrag unterliegt einer Sperre von zwölf Stunden.

Die sogenannten Elusive Target-Missionen zählen ohnehin zu den anspruchsvollsten, die das Hitman-Universum zu bieten hat. Denn anders als gewohnt könnt ihr nicht länger auf die rot markierende Silhouette vertrauen, die für das Attentat bestimmte Ziele sichtbar macht. Ihr müsst McGregor also zunächst aufspüren, seine Verhaltensmuster studieren und dann einen kugelsicheren Plan schmieden, den ihr letzten Endes auch noch perfekt ausführt.

Der UFC-Star ist im Übrigen nicht der einzige Prominente, den wir in Hitman bisher auf die Matte schicken durften. Schon nach dem Release von Hitman 2 kam eine Figur ins Spiel, die Herr der Ringe- und Game of Thrones-Darsteller Sean Bean nachempfunden war und sogar von ihm gesprochen wurde. Wem die Elusive Target-Mission rund um Conor McGregor nicht genügt, der findet mit einigen kosmetischen Gegenständen als Teil des neuen Premium-DLCs auch noch weitere Anspielungen auf den kantigen Kämpfer. Noch bis zum 29. Juli habt ihr Zeit, die Mission abzuschließen, danach verschwindet sie auf allen Plattformen.

