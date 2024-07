In einer Mod für The Witcher 3: Wild Hunt bezahlt ihr schlechtes Benehmen am Warentresen teuer

Mit der von Entwicklerstudio CD Projekt Red offiziell zur Verfügung gestellten Möglichkeit, das mittlerweile über neun Jahre alte The Witcher 3: Wild Hunt zu modifizieren, ist ein Wunsch für zahlreiche Fans eines der beliebtesten Open World-Adventures wahr geworden.

Kein Wunder, dass sich da in den letzten Wochen und Monaten schon so einige Mods, beispielsweise auf der einschlägigen Website NexusMods, angesammelt haben. In einer etwa kann der Ruf, der Protagonist Geralt von Riva vorauseilt (oder den er sich erarbeitet), einen deutlichen Einfluss auf einige Spielelemente haben.

The Witcher 3: Wild Hunt – Bis zu 30 Prozent Rabatt… oder Aufpreis

The Witcher 3: Wild Hunt ist dafür bekannt, dass ihr viele Entscheidungen treffen könnt, die eine Monsterjagd oder auch eine ganze Questreihe in eine bestimmte Richtung führen, Beziehungen mit euren Weggefährt*innen nachhaltig beeinflussen oder sogar über deren Schicksal entscheiden. Das gemeine Volk jedoch steht euch neutral gegenüber – und wenn ihr nicht gerade euer Schwert in Gegenwart der Wachmänner zieht, fallt ihr auch nicht negativ auf.

Die Mod „Reputation System“ sorgt allerdings dafür, dass ihr es zum Beispiel durch den Abschluss von Quest in einer bestimmten Gegend leichter bei Händler*innen habt, während ihr beim Begehen von Straftaten in der Gunst der Bevölkerung fallt. So könnt ihr in jeder der fünf Regionen (inklusive Toussaint aus dem DLC Blood and Wine) in fünf Kategorien, von „Respektiert“ bis „Gehasst“, eingestuft werden. Wenn ihr den Menschen helft, indem ihr Monsterjagden absolviert, aber auch Faustkämpfe und Pferderennen gewinnt, hat das einen positiven Effekt. Waren werden günstiger und das Feilschen um die Belohnung für Monsterjagden einfacher.

Wenn ihr allerdings in Gegenwart der Wachen stehlt oder einen Streit vom Zaun brecht, im schlimmsten Fall sogar einen Mord begeht, dann hat das eine gegenteilige Konsequenz. Zwar verfolgen euch die Wachen nicht bis an den Rand der Wüste Ddiddiwedht und auch Passanten werden euch nicht mit offener Abscheu begegnen (außer den spieltypischen Seitenhieben von Säufern und Dirnen) – Handeln wird aber schwerer und die Preise bis zu 30% teurer. Auch die Entscheidungen und Ergebnisse aus den Nebenquests in der entsprechenden Region haben einen Einfluss auf den Ruf.

Die Mod von „Freak“, der noch mehr als 20 andere Modifikation zu The Witcher 3: Wild Hunt auf Lager hat, ist in allen Ingame-Sprachen inklusive Deutsch übersetzt und kann auf NexusMods heruntergeladen werden. Ein anderes Action-Adventure, in dem euer Ruf eine bedeutende Rolle spielt, ist letzte Woche erschienen und hat in unserem Test einen ganz guten Eindruck gemacht.