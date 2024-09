Indiana Jones und der Große Kreis: Ein großer Mann hatte die zündende Idee – wir kennen ihn alle

Peitsche, Schlapphut und Lederjacke. Das ist der Dreiklang, ist die Ikonografie des Indiana Jones. Der schlagkräftige, aber fehlbare Held aus insgesamt fünf Kinofilmen ist auch deswegen zum Publikumsliebling avanciert, weil er eben nicht Superhelden-artig Herr über jede Situation ist, sondern oft durch schieres Glück sein Ziel erreicht.

Noch dieses Jahr, genauer am 9. Dezember, erscheint mit Indiana Jones und der Große Kreise eine in Videospielform gegossene Weitererzählung der Heldenreise des Haudegens mit musealem Mehrwert. In typischer Indy-Manier ist die Handlung des Großen Kreises eine Schnitzeljagd rund um den Globus – eine Geschichte für unsere Bildschirme, die sich ein ganz bestimmter Mann ausgedacht hat.

Der Mann hinter Fallout und Starfield erfindet Indys Kreis neu

Spoiler-Alert: Nein, der Mann, von dem wir hier sprechen, hört weder auf den Namen Steven Spielberg, noch hat er Star Wars erfunden und den Leinwandhelden nach seinem Hund benannt. Laut Tommy Tordsson Björk, seines Zeichens Lead Narrative Designer beim verantwortlichen Entwicklerstudio Machinegames, hatte ein Mann, den wir alle kennen dürften, die zündende Story-Idee für Indiana Jones und der Große Kreis. „Ich habe eine Idee“, wird Bethesda-Chef Todd Howard von unseren englischsprachigen Kolleg*innen Gagadget zitiert.

Denn: Ein perfekter Kreis, entlang dem uralte Bauwerke verschiedenster Kulturen verlaufen, diese Kernidee geht auf Howards Rechnung. Schon in einem Interview mit Jerk Gustafsson, Game Director des Entwicklers aus dem schwedischen Uppsala, hieß es, dass Howard eine lange Zeit mit seiner die schwanger gegangen ist: „Wir haben die Synopsis [für die Story] intern bei Machinegames in Zusammenarbeit mit Todd Howard entwickelt. Er hatte schon lange die Idee eines Story-basierten Spiels über den Großen Kreis“.

Apropos Indiana Jones: Im Reveal Trailer erzählt mitunter Schauspieler Troy Baker, wie es sich anfühlt, den legendären Schlapphut aufzusetzen.

Dafür, dass Howard ein waschechter Indy-Fan ist, der sich in der privilegierten Situation befindet, sein eigenes, offizielles Indiana Jones-Projekt auf die Beine zu stellen, sprechen auch solche Worte wie: „Ich wollte schon seit Ewigkeiten ein Indiana Jones-Spiel machen“, mit denen der Branchenriese hinter solchen Blockbustern wie Fallout 3, Skyrim oder Starfield bei GamesRadar zitiert wird.

Apropos Indiana Jones: Das Action-Adventure Der Große Kreis soll, auch in unseren Breitengraden, unzensiert erscheinen – wie jüngst die USK verraten hat.

