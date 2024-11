Indiana Jones und der Große Kreis im Gameplay-Video: Rätsel, Nahkampf, Peitschen-Action

In rund einem Monat können Abenteuerfans auf den Spuren des wohl berühmtesten Archäologen der Popkultur wandeln: Mit Indiana Jones und der Große Kreis taucht ihr in ein filmreifes Action-Adventure aus der First-Person-Perspektive ein – halsbrecherische Stunts, düstere Katakomben und Prügeleien mit Nazis inklusive.

Natürlich müsst ihr nicht nur fleißig die Peitsche schwingen, sondern auch ein bisschen Hirnschmalz investieren, denn in dem Spiel sollen Rätseln und Stealth-Action den Vorzug vor einem Überangebot an körperlichen Auseinandersetzungen bekommen. In einem rund 15-minütigen Gameplay-Video zeigt Publisher Bethesda nun, was Spieler*innen erwarten können.

Indiana Jones und der Große Kreis: Details zu Rätsel- und Kampfsystem im Video

Der junge Indiana Jones mit der Stimme von Troy Baker (u.a. Joel aus “The Last of Us“, Booker aus „Bioshock Infinite“, Higgs aus „Death Stranding“) wird auf eine Reise geschickt, die ihn nicht nur nach Rom und Gizeh führt, sondern auch in vom Dschungel verborgene Tempel und in eisige Gefilde. Der Trailer zeigt unter anderem ein paar der eindrucksvollen Cutscenes, von denen es im Spiel über drei Stunden geben soll, und auch das Nahkampf-System.

Schleichen, die Gegner ablenken oder ihnen aus dem Hinterhalt eins überziehen, wenn es nicht anders geht auch mal den Zweikampf suchen, die Deckung nicht vernachlässigen und dem Gegenüber im richtigen Moment eine zimmern – so sehen Auseinandersetzungen in der Regel aus. Natürlich könnt ihr euch die Umgebung wie Abgründe oder provisorische Schlagwaffen zu Nutze machen oder eure Peitsche knallen lassen, um die Gegner zu paralysieren. Von der Schusswaffe solltet ihr allerdings nur im absoluten Notfall Gebrauch machen.

Im Fokus stehen ohnehin mehr die Rätsel und Puzzles – wenn ihr nicht weiterkommt, gibt es meistens einen Hinweis, was ihr für den nächsten Schritt benötigt. Und das wiederum sollte irgendwo in der Umgebung zu finden sein. Macht euch Notizen und schießt fleißig Fotos, die ihr in eurem Handbuch festhaltet.

Das Video zeigt eindrucksvoll die abwechslungsreichen Schauplätze und die grafisch hohe Qualität von Indiana Jones und der Große Kreis. Bereits im Oktober konnten wir ein wenig in das Action-Adventure reinzocken und waren auch spielerisch von dem Werk recht angetan. Selbst auf Schatzsuche könnt ihr euch ab dem 9. Dezember begeben, wenn „Indy“ sich auf Xbox Series X|S und PC die Ehre gibt.

Quellen: Youtube / Bethesda Softworks