Infinity Nikki: Diese Codes für Belohnungen solltet ihr schnell einlösen

In Infinity Nikki seid ihr ständig auf der Suche nach wertvollen Ressourcen, die euch in der Spielwelt als Währung dienen. Es gibt viele Wege, sich diese unter den Nagel zu reißen – mal mehr und mal weniger einfach.

Am aller leichtesten habt ihr es aber, wenn ihr euch regelmäßig über Codes informiert, mit denen ihr kostenlos Belohnungen beanspruchen dürft. Besonders zu Release verteilt Infold Games diese ziemlich großzügig, ihr solltet also am Ball bleiben, wenn ihr alle Codes mitnehmen wollt.

Infinity Nikki: Kostenlose Edelsteine, Klunker und mehr mit Codes erhalten

Das Cozy Open World-Game Infinity Nikki hat seit seinem Release am 5. Dezember so manches Herz höher schlagen lassen. Mit zuckersüßer Optik und einem bunten Blumenstrauß an Gameplay-Möglichkeiten weiß es Spieler*innen für sich zu begeistern. Bei so einer erfolgreichen Anfangszeit kommt im Team natürlich gute Laune auf, die man sofort teilen möchte: Darum werden zurzeit jede Menge Codes für spezielle Boni verteilt.

Folgende Codes konnten wir im Internet für euch ausfindig machen:

infinitynikki1205 (bis zum 18.12)

(bis zum 18.12) BDAYSURPRISE (bis zum 31.12)

(bis zum 31.12) GIFTFROMMOMO (bis zum 31.12)

(bis zum 31.12) GIFTTONIKKI (bis zum 31.12)

(bis zum 31.12) DISCORSTYLIST (bis zum 5.12.2025)

(bis zum 5.12.2025) REDDITSTYLIST

GROUPSTYLIST

nikkihappybirthday (bis zum 31.12)

(bis zum 31.12) NIKKITHEBEST (bis zum 31.12)

(bis zum 31.12) QUACKQUACK (bis zum 31.12)

(bis zum 31.12) dreamweavernikki

NIKKIBEWITHYOU (bis zum 31.12)

(bis zum 31.12) INGIFT1205

PEARFECTGUIDES

NIKKIXWEBTOON

Um einen Code einzulösen, müsst ihr euren Birnen-Buddy öffnen und das Zahnrad in der unteren Leiste anwählen. Anschließend findet ihr die Option „Einlösecode“, welche ein Fenster öffnet, in dem ihr die Zahlen- und Buchstabenkombinationen mit der richtigen Groß- und Kleinschreibung eintippen könnt. Sobald ihr die Eingabe bestätigt habt, sollten euch die Geschenke direkt angezeigt werden. Falls das nicht funktioniert, ist der Code entweder nicht länger gültig, oder euer Launcher ist nicht auf dem neuesten Stand und muss erst upgedatet werden.

Infinity Nikki: Vergesst nicht, eure Benachrichtigungen im Spiel zu lesen

Nachdem ihr alle Codes aktiviert habt, bleibt noch ein weiteres wichtiges To-Do offen: Ihr müsst in euer Postfach schauen, um dort die in den Nachrichten enthaltenen Belohnungen einzusacken. Wartet ihr zu lange, erlischt deren Gültigkeit. Hierzu gibt es auch eine aktuelle Meldung von der offiziellen X-Seite zu Infinity Nikki, die ankündigt, dass ihr zehn Resonit-Kristalle aus eurem virtuellen Briefkasten rauskramen könnt.

https://twitter.com/InfinityNikkiEN/status/1866060955567931529

Es lohnt sich also, die Social-Media Präsenz rund um das Spiel im Blick zu behalten. Vor allem Discord ist hierbei eine gute Anlaufstelle, dort werden neue Codes in einem dedizierten Channel geteilt. Was wir euch ebenfalls empfehlen können, ist ein Blick in unseren Test zu Infinity Nikki, in dem wir viele Aspekte detailliert beleuchten.

Quellen: Reddit r/InfinityNikki, Twitter / InfinityNikkiEN