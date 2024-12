Infinity Nikki: Erstes großes Update in wenigen Tagen – neue Spielinhalte und Sternschnuppen-Event

Anfang Dezember erst hat Infinity Nikki seinen Release vollbracht und kaum einen Monat später gibt es schon das erste umfangreiche Update zu bestaunen. Zur Feier der Software-Aufwertung startet in Miraland die magische Sternschnuppen-Saison.

Die bringt nicht nur super süße Outfits, sondern auch Zusätze in Bezug auf das Gameplay und die Story. Heißt euch erwarten unter anderem weitere Quest-Reihen sowie spezielle Plattformer-Level. Wann es losgeht und worauf ihr euch sonst noch freuen dürft, verraten wir euch.

Infinity Nikki: Wunschfest in Aussicht

Lange dauert es nicht mehr, bis Infinity Nikki in einen neuen Abschnitt übergeht und die Abenteuer von Nikki und Momo eine thematisch fein verwobene Erweiterung verpasst bekommen. Der 29. Dezember markiert den Tag des Updates beziehungsweise den Start der Sternschnuppen-Saison. Bis zum 23. Januar sausen schimmernde Himmelskörper zwischen 22:00 und 4:00 spielinterner Zeit über eure Köpfe hinweg. Am besten lassen sich diese in Florawunsch genießen, wo Festtagsdekorationen zum gleichzeitig stattfindenden Wunschfest die Atmosphäre abrunden.

Display content from YouTube

Die besonderen Feierlichkeiten sind mit einer eigenen Quest-Reihe verknüpft, welche ihr nach Vollendung der Aufgabe „Gehe zum Traumarchiv“ freischaltet. In drei Kapiteln könnt ihr die Geschichte mit dem Namen sternengeküsste Wünsche verfolgen und zum Abschluss den Abend des Sternenregens miterleben. Als Belohnung winkt euch unter anderem der Entwurf für ein exklusives Paar Ohrringe.

Als weitere Aktivität zum Stichwort leuchtender Nachthimmel tun sich neue Rätselräume auf, die den Wunderstern-Challenges ähneln. Um diese zu betreten, müsst ihr zuerst das zweite Kapitel der zuvor besprochenen Quest-Reihe erfolgreich abgeschlossen haben. Neue Puzzles schalten sich im Zeitraum des Events nach und nach frei. Ab Woche zwei habt ihr bei allen bereits bestandenen Leveln Zugriff auf den Hardmode, in dem ihr nochmal Extra-Belohnungen abstauben könnt.

Außerdem werdet ihr mit Wunsch-Abenteuern und Wunsch-Begegnungen versorgt, die ihr ebenfalls erst in Anspruch nehmen dürft, sobald ihr „Gehe zum Traumarchiv“ hinter euch gebracht habt. Hinter diesen Bezeichnungen verstecken sich zwei Sammlungen einzelner Nebenaufgaben, die euch die saisonalen Traditionen von Florawunsch näher bringen. Es winken nicht bloß die üblichen Klunker und Diamanten als Belohnung, sondern auch niedliche Herzohrringe mit Schleifchen.

Boni, Resonanzen und Angebote in Infinity Nikki 1.1

Wenn ihr euch während des Sternschnuppen-Events regelmäßig einloggt, könnt ihr im Gegenzug kostenlose Items einsacken. Vermutlich wird hier wie bisher insgesamt siebenmal ein täglicher Besuch entgolten. Gratis bekommt ihr zudem ein besonderes Outfit, wenn ihr fleißig Sternenlichtsplitter sammelt und für eine Chance nutzt, den Look abzugreifen. Im Shop grüßen euch derweil ab dem 29. Dezember neue käufliche Kleidung und frische Resonanz-Banner in zwei Phasen mit jeweils zwei aktiven Bannern.

Spannend wird es auch dank eines noch mysteriösen 5-Sterne-Outfits, dessen einzelne Entwürfe sich über neue Knoten im Herz der Unendlichkeit und das noch unbekannte Kapitel Ruf der Anfänge ergattern lassen. Falls ihr generell nach mehr Details zum Spiel dürstet und eure Erfahrungen mit unserem Gesamteindruck von Infinity Nikki abgleichen wollt, empfiehlt sich ein Blick in unseren Test.

