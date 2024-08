Jetzt aktivieren: Diese versteckte PS5-Einstellung kennt fast niemand

Wer sich eine nagelneue Spielekonsole zulegt, der denkt im ersten Moment vielleicht nicht unbedingt an die Audioqualität, die ihn mit ihr erwartet. Trotzdem ist ein starker Sound wichtig für eine immersive Spielerfahrung in vollem Umfang. Und wer eine PS5 aus dem Hause Sony sein Eigen nennt, profitiert hier von einer spannenden, aber gar nicht einmal so bekannten Einstellung.

Das Feature bekommt ihr nämlich nicht einfach so auf dem Silbertablett der Systemeinstellungen serviert, ebenso wissen viele PlayStation 5-Neubesitzerinnen und -Neubesitzer womöglich nicht einmal, dass es existiert. Wir verraten euch, wie ihr es findet und was es mit der Funktion auf sich hat.

PS5-Einstellung für besseren Sound: Hier findet ihr das Feature

Während das Auge bekanntermaßen mitisst, sind es in diesem Fall die Ohren, die sich auf köstlicheren Klang freuen dürfen: Die PS5 kommt zwar mit allerlei Einstellungen und Features wie 4K-Auflösung und einer flotten Bildwiederholfrequenz, die für eine fette Optik sorgen sollen, doch auch für Audiophile wird mit der 3D-Audio-Funktion etwas geboten.

Ein satter Surround-Sound, bei dem man die adrenalingeladene Action förmlich hören kann oder den beruhigenden Bässen in seinem liebsten Cozy Game lauscht, dürfte jeden PlayStation-Spielenden reizen. Damit ihr nicht erst Hunderte Taler für ein heftiges Sound-System in die Hand nehmen müsst, hat sich Sony etwas einfallen lassen: Das Feature optimiert den Klang und passt ihn sogar an euren individuellen Raum an. Um es zu aktivieren, geht ihr wie folgt vor:

Öffnet die Einstellungen eurer PS5. Navigiert euch zum Reiter „Sound“. Sucht hier nach der „3D-Audio für TV-Lautsprecher“-Funktion.

Nun ist euer PS5-Controller oder besser gesagt dessen Mikrofon gefragt: Wollt ihr die PS5-Einstellung so präzise wie möglich nutzen, solltet ihr darauf achten, möglichst wenig bis gar keine Umgebungsgeräusche bei der Einrichtung wahrzunehmen. Anschließend nehmt ihr auf eurer üblichen Gaming-Position Platz und startet den Einrichtungsprozess des 3D-Audio-Features.

Euer Fernseher müsste nun einige Sounds von sich geben, die von eurem PS5-Controller aufgenommen und für die optimale Einrichtung weiterverwertet werden. Denn die Wiedergabe von Sounds wird anhand der Aufnahmen so adjustiert, dass sie räumlicher im Sinne eines Surround-Systems erscheint. Damit ihr euch sicher sein könnt, ob die Einstellung auf eurer PS5 wirklich zum Erfolg geführt hat, könnt ihr im Anschluss der Einrichtung beide Audio-Optionen noch einmal miteinander vergleichen, um einen Sieger zu küren. Denn das Feature muss nicht unbedingt zu einer Verbesserung führen…

Reddit-Nutzende hören keine Verbesserung

Wenn ihr tatsächlich keine Verbesserung oder – viel schlimmer – eine Verschlechterung feststellen könnt, ist das PS5-Feature womöglich nicht das Richtige für euch. Doch keine Bange, so ergeht es nicht nur euch und eurem Fernseher: Auf Reddit und Co. schreiben PlayStation-Besitzende, dass auch sie eher ein Downgrade ihrer Soundkulisse mit der PS5 anstelle der gewünschten Verbesserung feststellen.

Sollte sich der Sound eurer internen TV-Lautsprecher ebenfalls etwas hölzern, dumpf oder wie aus Blech anhören, nachdem ihr 3D-Audio aktiviert habt, wechselt einfach wieder zu der ursprünglichen Einstellung auf eurer PS5 zurück. Letzten Endes bringt ohnehin jeder Mensch ein anderes Geräuschempfinden mit, sodass hier unmöglich eine allgemeingültige Aussage gefällt werden kann. Am besten ihr probiert das Feature einmal selbst aus, vorausgesetzt, ihr nutzt nicht ohnehin eine Soundbar oder ein Surround-System.

Das PS5-Feature, das kaum wer kennt und von denen wir an anderer Stelle weitere interessante Vertreter vorstellen, gibt es nebenbei erwähnt auch für euer Headset. Wollt ihr euren Stereo-Kopfhörern also etwas mehr räumlichen Rumms verpassen, könnt ihr die 3D-Audio-Option auch hier einmal ausprobieren.

