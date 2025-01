Roadmap für Kingdom Come: Deliverance 2 – Der Release ist erst der Anfang

Kaum ein großes Spiel kommt heute noch ohne Inhalte aus, die erst nach dem Release erscheinen. Kingdom Come: Deliverance 2 bildet diesbezüglich keine Ausnahme und bereits jetzt steht fest, worauf ihr euch bis Ende des Jahres freuen dürft.

Publisher Plaion und die Warhorse Studios haben die Roadmap des bevorstehenden Rollenspiel-Giganten vorgestellt. Neben kostenlosen Updates, die einige heißersehnte Optionen in die Welt von Heinrich bringen, erwarten euch außerdem mehrere große DLCs, die Geld kosten. Ziel ist es, euch länger als nur über das Hauptspiel an das zweite Kingdom Come zu binden.

Aktuell konzentriert sich das Team der Warhorse Studios erst einmal auf den Release von Kingdom Come: Deliverance 2 am 4. Februar 2025. Doch bereits danach soll es schon erste kostenlose Updates geben: Für den Frühling ist unter anderem die Veröffentlichunag eines Barbiers geplant, wodurch ihr Heinrichs Aussehen im Spiel anpassen könnt. Bislang ist das noch nicht möglich.

Obendrein dürft ihr euch auf einen Hardcore-Modus einstellen, der noch einmal eine zusätzliche Herausforderung darstellt. Welche Details sich in diesem Schwierigkeitsgrad ändert, steht aber noch nicht fest. Im ersten Teil umfasste der Modus unter anderem negative Eigenschaften, die euch im gesamten Spiel begleiten, schwerere Kämpfe, weniger HUD-Anzeigen und einiges mehr.

Zu guter Letzt werden im Frühling noch Pferderennen eingefügt. An diesen könnt ihr dann teilnehmen, um eure Reitkünste nach und nach zu verbessern. Die Entwickler*innen versprechen zudem ein paar Geheimnisse, die es zu entdecken gilt.

Diese drei DLCs sind angekündigt

Wenn der Frühling sich zu Ende neigt und der Sommer seine Sonnenstrahlen losschickt, geht es dann mit den kostenpflichtigen Erweiterungen für Kingdom Come: Deliverance 2 weiter. Den Start macht „Begegnungen mit dem Tod“, welches Heinrich mit einem rätselhaften Künstler zusammenführt. Dieser hat eine dunkle Vergangenheit und es geht unter anderem um Intrigen.

Im Herbst folgt anschließend „Das Erbe der Schmiede“, welches Heinrich zu seinen Wurzeln zurückbringt. Unter anderem dürft ihr eine dem Ritter wohlbekannte Schmiede restaurieren und eine Geschichte aus seiner Vergangenheit ergründen. Zu guter Letzt erscheint im Winter Mysteria Ecclesia, welches euch ins Kloster Sedletz führt. Vor Ort bekommt ihr es mit einer geheimnisvollen Mission und verschiedenen Interessensgruppen zu tun.

Genaue Releasetermine gibt es für die Erweiterungen noch nicht. Falls ihr jedoch den Erweiterungspass oder die Gold Edition des Rollenspiels, die den Pass bereits beinhaltet, erwerbt, erhaltet ihr die DLCs sobald sie fertig sind. Mehr Infos zu Kingdom Come: Deliverance 2 findet ihr derweil in unserer großen Übersicht.

