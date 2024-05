Kingmakers: Zerstörung wie zu besten Battlefield-Zeiten – Neuer Trailer ist komplett absurd

Es gibt manchmal Spielideen, die sind so absurd, dass man kaum glauben kann, dass sie tatsächlich wahr sind. Kingmakers, erstmals vor wenigen Monaten angekündigt, ist genau solch ein Titel und zeigt sich jetzt in einem neuen Trailer.

Um euch kurz abzuholen: Kingmakers verbindet Third-Person-Action-Spiel mit Strategie in einem mittelalterlichen Szenario. Allerdings nicht so, wie ihr jetzt vermutlich denkt, denn eigentlich seid ihr Elite-Soldat, der aus der Gegenwart in die Vergangenheit reist, um ein apokalyptisches Szenario zu verhindern.

Kingmakers: Zerstörung und Physik wie früher bei Battlefield

Anlässlich der tinyBuild Connect 2024 veröffentlichte das Entwickler*innenteam von Redemption Road einen neuen Trailer zu Kingmakers. Der fokussiert sich vor allem auf die Fahrzeuge, denn natürlich stürzt ihr euch nicht nur mit Sturmgewehr und Granaten auf die unzähligen Ritter und Bogenschützen. Stattdessen könnt ihr auch auf einem Motorrad losdüsen und vom Zweirad mit Schrotflinte um euch schießen.

Damit aber nicht genug: Um für richtig Zerstörung zu sorgen, könnt ihr auf einen Granatwerfer oder sogar einen Panzer zurückgreifen. Dann müssen selbst Burgmauern oder Gebäude in Kingmakers unter der Explosionskraft zurückweichen – dank Physikengine brechen die Einrichtungen komplett zusammen und hinterlassen nichts als Schutt und Asche. Die früheren Battlefield-Spiele oder Red Faction Guerilla lassen grüßen.

Zwischendrin tummeln sich natürlich weiterhin mehrere hundert bis tausend NPCs, die sich mit Schwert, Schild und Bogen bekriegen. Natürlich können sie euch als Spieler*in nichts entgegensetzen, obwohl Kingmakers dennoch kein Selbstläufer werden soll. Gefahren wird es laut den Entwickler*innen trotz allem geben.

Bisher vermittelt der ungewöhnliche Genremix aber vor allem eines: Hier wird es chaotisch und definitiv abgefahren. Ob das Spielkonzept allerdings auf Dauer begeistern kann, bleibt noch ein paar Monate abzuwarten.

Einen exakten Releasetermin gibt es für Kingmakers nämlich weiterhin nicht. Erscheinen soll die Mischung aus Third-Person-Shooter und Strategiespiel aber nach aktuellem Stand noch dieses Jahr, wie man bereits bei der Ankündigung im Februar klarstellte.

