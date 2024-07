Könnt ihr in Zelda: Echoes of Wisdom auch Link spielen? Neue Hinweise aufgetaucht

Die Ankündigung zu The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom rückte das Rampenlicht auf Prinzessin Zelda selbst, die erstmals im Verlauf der Reihe als spielbare Protagonistin vorgestellt wurde. Ihr großes Debüt entwickelte sich schnell zum Hauptgesprächspunkt unter Fans.

Heißen Diskussionen rund um Hoffnungen und Vermutungen zum neusten Zelda-Teil werden jetzt von einer neuen Information unterbrochen, welche die Aufmerksamkeit wieder vom weiblichen Hauptcharakter weglenkt: Trotz scheinbar auferlegter Nebenrolle soll Link teilweise doch noch die Kontrolle an sich reißen.

Zelda: Echoes of Wisdom wohl kein reines Solo-Abenteuer der Prinzessin

Es sollte eigentlich Zeldas Sternstunde werden, aber nun ist sich niemand mehr wirklich sicher, ob ihr Vertrauter Link in Echoes of Wisdom nicht mehr Raum einnehmen wird, als ursprünglich gedacht. Grund für die Verunsicherung ist ein Schriftfetzen aus der Feder des Entertainment Software Ratings Board (ESRB), dem amerikanisch-kanadischen Pendant zur USK. Im Zuge einer dort ausgesprochenen Altersempfehlung kam es zu einer knappen Beschreibung der Spielweise, die folgende interessante Passage enthält:

„Als Link nutzen Spieler*innen ein Schwert und Pfeile, um Gegner zu besiegen. Zelda kann einen magischen Stab verwenden, mit dem sie Kreaturen in den Kampf beschwört“, heißt es auf der Webseite der Organisation. Folglich wird Link an irgendeinem Punkt wieder in die Hauptrolle schlüpfen und sein Waffenarsenal zur Verfügung stellen. Damit ist aber noch nicht gesagt, wie groß der von ihm eingenommene Anteil an der Spielzeit ausfallen und zu welcher Zeit er aktiv sein wird.

Zelda: Echoes of Wisdom – Wann könnte Link zum Einsatz kommen?

Was bisher über Zelda: Echoes of Wisdom bekannt ist, setzt sich vor allem aus den Inhalten des Trailers zusammen, welcher als Teil der letzten Nintendo Direct erstmalig das Licht der Öffentlichkeit erblickte. Zu Beginn schreitet Link noch wie gewohnt als Held der Geschichte über den Bildschirm und kämpft sich unter Einsatz bekannter Moves bis zum bösen Ganon persönlich vor.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Einige Zuschauer*innen vermuteten nach diesem Ausschnitt, dass Link hier aufgrund gezeigter Mechaniken wie dem aufgeladenen Schwertstoß als spielbarer Charakter auftritt. Auch in unserer Analyse des Trailers zum neuen Zelda-Game haben wir diese Annahme aufgegriffen. Zusammen mit dem Hinweis des ESRB, dass ihr als Link Pfeil und Schwert schwingen könnt, ergibt sich eine vorsichtige Theorie darüber, an welcher Stelle er womöglich übernehmen wird. Aber auch potenzielle Endgame-Inhalte oder Coop-Umsetzungen kursieren unter Fans als Überlegungen.

Wie Zelda: Echoes of Wisdom das Duo aus Prinzessin und Link am Ende spieltechnisch zusammenführen wird, erfahren wir spätesten zum Release am 26. September 2024. Dann wissen wir auch endlich, wie viele Echos Zelda mit ihrem Tristab einsetzen kann. Bisher ist durch den Trailer nämlich nur eine Auswahl an möglichen Zaubern bekannt.

Quellen: ESRB, YouTube / Nintendo of America