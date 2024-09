League of Legends x Linkin Park: Nu-Metal-Band feiert Worlds-Hymne für 2024 mit frischer Frontfrau

In den vergangenen Jahren war es ruhig um Linkin Park geworden: Nach dem tragischen Tod ihres Frontmannes, Chester Bennington, herrschte bei vielen Fans Ungewissheit, ob sie jemals nochmal von der Nu-Metal-Band hören würden. Dass sie sogar die diesjährige Hymne zur League of Legends-Weltmeisterschaft beisteuert dürfte also umso unwirklicher erscheinen.

Doch genau so ist es eben jetzt gekommen: Nachdem Linkin Park-Anhänger vor gar nicht allzu langer Zeit hellhörig wurden, als die Band mit frischer Frontfrau ihr Comeback verkündete, gibt es spätestens mit der Worlds 2024 Anthem nun direkt einmal ordentlich was auf die Ohren. Und natürlich auch die Augen, denn wie gewohnt ist das dazugehörige Musikvideo von Riot Games nicht weniger beeindruckend.

League of Legends: Linkin Park mit neuem Song zur Hymne der Worlds 2024

Am 15. November ist es so weit: Das neue Album mit dem Namen From Zero erscheint und es scheint als wäre Linkin Park all die Zeit über nie wirklich weg gewesen. Schon in den 2000er-Jahren spielte sich die Band rund um Rapper Mike Shinoda in die Herzen zahlreicher Fans – nun wagt man mit der Sängerin Emily Armstrong einen Neustart. Und auch für League of Legends-Begeisterte geht es damit in eine eher ungewohnte Richtung: Waren die Songs, die als Hymnen für die vergangenen Weltmeisterschaften ausgewählt wurden, doch eher im Bereich des Pops angesiedelt, schlägt Linkin Park einen deutlich härteren Ton an.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit Heavy Is The Crown präsentiert man uns einen Song, der passender wohl kaum sein könnte: Noch immer hält das südkoreanische Profi-Team T1 rund um LoL-Superstar Lee „Faker“ Sang-hyeok das Zepter in der Hand, doch der Thron scheint wackeliger denn je. Während Unterstützende und Anhängerinnen und Anhänger T1s – vom Erfolg der Vergangenheit verwöhnt – fast schon einen weiteren Triumph beim diesjährigen Turnier erwarten, prophezeien Experten ihnen ein eher bitteres Erwachen. Die Zeit T1s und insbesondere Fakers sei abgelaufen und junge Spieler warten nur so darauf, ihm die Krone vom Kopf zu schlagen.

Dies wird auch im, wie von Riot Games gewohnt episch wie dramatisch inszenierten, Musikvideo zu Heavy Is The Crown deutlich. Man bekommt die Illustrationen der T1-Spieler zu sehen, die in prunkvollen Gewändern im schneeweißen Schloss gerade die Zeremonie ihrer eigenen Krönung abhalten. Doch die royale Zusammenkunft wird jäh gestört, klopfen ihre Kontrahenten aus aller Welt doch nicht gerade zärtlich am massiven Tor des prächtigen Palais. T1 muss sich also ein weiteres Mal beweisen und stellt sich den nach Ruhm trachtenden Feinden mit geschwollener Brust und selbstbewusstem Siegesschrei entgegen.

Auch die im selben Stil wie die League of Legends-Profis gehaltenen Musikerinnen und Musiker werden cool in Szene gesetzt, während man der Welt auf einer riesigen (virtuellen) Bühne stolz das neueste Band-Mitglied präsentieren darf. Linkin Park erweitert das Portfolio der Worlds-Songs um eine weitere, wesentlich härtere und für die Nu-Metaller*innen charakteristische Note, die nicht nur eingefleischten Langzeit-Fans in Erinnerung bleiben dürfte.

Das Comeback scheint aber ohnehin geglückt: Mit einer erfolgreichen Europa-Tour und dem ebenfalls neuen Nummer 1-Hit The Emptiness Machine sorgt Linkin Park direkt mit einem großen Knall dafür, dass die Nachricht ihrer Rückkehr auch das letzte Ohr erreicht.

Quelle: YouTube / League of Legends