Legend of Zelda: Ocarina of Time – Fan erschafft sich sein eigenes Lego-Hyrule

Nur ein offizielles Lego-Set gibt es zu The Legend of Zelda: Den Deku-Baum könnt ihr euch aus 2.500 Teilen zusammenbauen und dabei wählen, ob ihr lieber die Version aus Ocarina of Time oder die aus Breath of the Wild bei euch stehen haben wollt – ach ja, schlappe 300 Euro müsst ihr dafür auch noch locker machen.

Ansonsten sieht es mau aus für Leute, die sowohl Fans der Klemmbausteine als auch der beliebten Spielereihe von Nintendo sind. Da muss man sich wohl mit einem Haufen Steine selber hinsetzen und kreativ werden, so wie es ein passionierter Fan aus Österreich gemacht hat.

Ocarina of Time: Stadt Hyrule samt Marktplatz in allen Details

Dieser hat sich nämlich einfach mal zum Ziel gesetzt, eine der ikonischsten Locations der gesamten Spielereihe in kleinteiliger Arbeit und mit viel Liebe zum Detail nachzubauen. Die Stadt Hyrule aus Ocarina of Time erstrahlt samt Schloss, Zitadelle der Zeit und buntem Treiben vieler Charaktere auf dem Marktplatz im kunterbunten Klemmbaustein-Glanz. Man kann sogar die Dächer der Häuser abnehmen, um zu sehen, was sich innerhalb des Basars, des Maskenladens oder der Schießbude befindet.

Seine Kreation hat der User mognixnet aus Salzburg jetzt auf seinem YouTube-Kanal und im Zelda-Subreddit präsentiert – und die Fans springen verständlicherweise vor Begeisterung im Quadrat. „Das ist überragend auf einem ganz anderen Level.“, „Ich könnte da stundenlang drauf starren.“, und „Wenn ich das sehe, habe ich sofort den Soundtrack in den Ohren.“ sind nur einige der Kommentare unter dem Post auf Reddit.

„Ich dachte, ich wäre schon zu versessen auf dieses Spiel …“

Dieser Soundtrack aus Ocarina of Time ist auch gleich zu hören, wenn man das Video von mognixnet anklickt, das er zur Veranschaulichung der vielen Einzelheiten seines Werks zusammengeschnitten hat. OctorokReviews (selbst viel mit Zelda-Content beschäftigt) fasst es im Kommentar ganz gut zusammen: „Ich habe keine Worte, um zu beschreiben, wie perfekt dieser Bau ist. Es zeigt jedes feine Detail dieser wunderbaren Welt und fügt noch kleine Referenzen vorheriger und nachfolgender Spiele hinzu. Ich dachte, ich wäre schon zu versessen auf dieses Spiel, aber Mann – das ist wahnsinnig gut.“

Das Video zeigt, wie viele Gedanken sich mognixnet mit seiner Lego-Version von Hyrule gemacht hat. Es ist nicht nur jedes Haus zu sehen, das den Marktplatz der geschäftigen Stadt säumt, sondern auch jeder Charakter, den ihr dort ansprechen könnt: der Bettler auf seiner Matte, das Liebespaar am Brunnen, die lachenden Zwillinge unter dem Baum oder die Dame mit ihrem Hund Richard. Auch der schluderige Milchbauer Talon, der durchtriebene Ganondorf, das Königspaar von Hyrule und natürlich Prinzessin Zelda haben es in das Setup geschafft.

„Ich habe schon im November 2023 mit dem Bau angefangen“, schreibt der detailverliebte Baumeister auf Reddit. „Meine Söhne sind drei und fünf Jahre, also war nur der größere eine wirkliche Hilfe. Aber es war eine tolle Zeit zusammen und sie sind sehr stolz.“

Mit Easter Eggs und eigener Lore

Im Video ist Links erster Besuch auf dem Marktplatz nachgestellt, sowie sein Versuch, sich ins Schloss von Hyrule einzuschleichen und bis zur Prinzessin vorzudringen. Daneben sind viele Easter Eggs aus anderen Zelda-Spielen zu entdecken. So befindet sich Links Haus aus A Link to the Past über dem Schießstand, der Maskenhändler hält auf seinem Dachboden Majora’s Mask gefangen und in einem Raum im Schloss liegt ein Shiekah-Stein aus Breath of the Wild.

Und was ist das für ein Drachenskelett vor dem Schloss? „Das ist Helmasaur King und der Palast der Dunkelheit aus A Link to the Past“, erklärt mognixnet. „In unserer Timeline war das lange vor Ocarina of Time und der Eingang zu den Ruinen liegt unter dem Mythenstein auf dem Weg zum Schloss.“ Er hat sich also sogar eine eigene Lore der Welt für seine Söhne zum Spielen ausgedacht.

Für jeden Zelda-Fan – besonders von Ocarina of Time – dürfte es eine Freude sein, allein dieses Video anzugucken und all die versteckten Einzelheiten zu entdecken. Schwer vorzustellen, welchen Spaß der Bau dieses Klemmbaustein-Monuments gebracht haben muss und welchen die Familie von mognixnet damit noch haben wird. Irgendwann wollen sie ihre Welt noch um die Hylianische Steppe und die Lonlon-Farm erweitern, „aber erst einmal brauchen wir eine kleine Pause“. Wer weiß, vielleicht folgt ja demnächst noch ein Kokiri-Dorf. Oder Kakariko. Oder Unruh-Stadt. Oder, oder, oder …

