Life is Strange: Double Exposure – Ultimate Edition macht Max zum Final Fantasy-Fan

Fast zehn Jahre nach Life is Strange dürfen Fans der Reihe bald endlich wieder mit Protagonistin Maxine Caulfield auf Spurensuche gehen und in eine mysteriöse Geschichte eintauchen, die bestimmt wieder einiges an Wendungen und schockierenden Enthüllungen zu bieten hat.

Dass sie dabei wieder auf ihre übersinnlichen Fähigkeiten zurückgreifen muss, obwohl sie sich geschworen hatte, dies nie wieder zu tun, eröffnet ihr die Möglichkeiten einer alternativen Zeitlinie – gehüllt in das optische Erscheinungsbild berühmter Wesen eines anderen Franchise von Publisher Square Enix.

Life is Strange: Double Exposure – Maxine trägt jetzt Mogry-Mütze, kupo!

Spielerinnern und Spieler, die in diesem Herbst in das neue narrative Abenteuer von Max eintauchen wollen, können neben der Standardversion des Spiels auch auf die Ultimate Edition zugreifen, dank der sie zwei Wochen früher in die ersten beiden Kapitel des Spiels starten dürfen. Zusätzlich gibt es auch noch ein paar kosmetische Extras, die der Protagonistin von Life is Strange einen besonderen Look verpassen.

So enthält das Final Fantasy 7-Outfit-Pack fünf Looks, die von dem berühmten JRPG inspiriert wurden. Dass Max ein kleiner Nerd ist, haben wir uns ja schon immer gedacht, mit dem Mogry-Beanie und dem dazu passenden Wintermantel outet sie sich auf jeden Fall als glühender Final-Fantasy-Fan. Im Laufe der Story schlüpft sie zudem in die passende Garderobe, angelehnt an Kaktor, Chocobo, Tomberry und Bomber – allesamt populäre und wiederkehrende Wesen aus dem Final Fantasy-Universum.

Die Ultimate Edition – die mit 79,99 bis 89,99 Euro (je nach Plattform) dreißig Euro teurer ist, als das Spiel alleine – beinhaltet noch weitere Kleiderpakete: Grusel-, Retro-, Fanliebling- und Katzenpfoten-Outfit. Zudem lockt es mit einem mysteriösen „Cat Content“. Die etwas günstigere Deluxe-Edition (nur zehn Euro über dem Normalpreis) beinhaltet immerhin das Grusel-Outfit mit Skelett-Look und den 80er-Jahre Retro-Look.

So witzig und vielleicht sogar schick die Outfits sind – ob die einem 30 Euro Aufpreis wert sind (natürlich verbunden mit dem zweiwöchigen Vorab-Zugang) haben wir schon an anderer Stelle infrage gestellt. Life is Strange: Double Exposure erscheint am 29. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC, später auch für die Nintendo Switch.

