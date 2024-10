Life is Strange: Ende von Double Exposure im Vorfeld geleaked – Was es für die Zukunft der Reihe bedeutet

Der neueste Ableger von Life is Strange wird besonders von Fans von Max Caulfield, der Protagonistin des ersten Teils, mit Spannung erwartet. Doch schon bevor das neue Narrative Adventure mit dem Beinamen Double Exposure erschienen war, geisterten die ersten Leaks durch Netz.

Für alle, die davon nichts wissen wollen, wird jetzt schon einmal ein lauter Spoiler-Alarm ausgesprochen. Dieser Artikel befasst sich mit dem Ende des Spiels.

Life is Strange: Wie geht es weiter mit der Adventure-Reihe?

Das neue Life is Strange holt erstmals seit 2015, dem Beginn der Reihe, die junge Fotografin Maxine Caulfield als Protagonistin zurück. Auch im Spiel sind zehn Jahre vergangen und Max ist mittlerweile Dozentin an einer Universität. Ihre übersinnlichen Kräfte hat sie seit der Tragödie in Arcadia Bay nicht mehr eingesetzt; Max wird aber auf die Probe gestellt, als sie ein erneuter Schicksalsschlag ereilt. Als sie ihre Kräfte reaktivieren will – eigentlich, um die Zeit zurückzudrehen –, passiert etwas Unvorhergesehenes: Sie öffnet ein Portal in eine alternative Realität.

Schon vor einigen Monaten gab es eine kleine Showcase von Entwickler Deck Nine, in dem exklusiv 20 Minuten Gameplay aus dem ersten Kapitel gezeigt wurden. Wer die Special Edition von Life is Strange: Double Exposure erstanden hat, konnte die ersten zwei Kapitel sogar schon zwei Wochen vorher spielen. Das Late Game sowie alle damit zusammenhängenden Entscheidungen sowie das Ende des Spiels sollte jedoch allen bis zum Erscheinungsdatum am 29. Oktober vorbehalten sein. Auf Reddit haben Leaks zum Ende des Spiels jedoch schon seit dem Wochenende heiße Diskussionen verursacht.

Dabei kommt besonders das Ende des Spiels unterm Strich nicht gut weg. Verschiedene Entscheidungen während der Story haben einen Einfluss darauf, wie Charaktere euch begegnen, mit wem ihr es euch verscherzen und auf wen ihr in den Schlüsselmomenten zählen könnt. Alles läuft jedoch, wie auch im ersten Life is Strange, auf ein unausweichliches Finale zu.

Life is Strange: Double Exposure-Nachfolger schon in Planung?

Wie nämlich im dritten Kapitel von Double Exposure klar wird, hat auch Safi übernatürliche Fähigkeiten: Sie kann die Gestalt anderer Personen annehmen, die sie schon einmal getroffen hat. Nachdem sie von Max‘ Kräften erfährt, nachdem diese es geschafft hat, die beiden Zeitlinien miteinander zu verbinden, will sie sie dazu überreden, dass diese Fähigkeiten eingesetzt werden sollten. Ihr könnt euch entscheiden: Ist Max von ihrer Vergangenheit und den negativen Konsequenzen, die das Herumspielen mit der Zeit mit sich brachte, gezeichnet oder gibt sie ihrer Freundin Safi nach?

Ein Cliffhanger suggeriert, dass noch ein weiterer Charakter aus Life is Strange: Double Exposure besondere Kräfte entwickeln oder bereits besitzen könnte. Durch frühere Teile der Reihe wissen wir, dass es noch mehr junge Menschen, wie Daniel Diaz (Life is Strange 2) oder Alex Chen (Life is Strange: True Colors), mit Fähigkeiten gibt. Und das Ende des Spiels verrät: „Max Caulfield wird zurückkehren.“

„Was ist das hier? Teen Titans?“

Dass also ein Nachfolger zu Double Exposure geplant, vielleicht sogar in Entwicklung ist, scheint gesichert. Dass Safi jedoch auf die Suche nach weiteren „Superhelden“ gehen will, geht vielen Fans der Reihe zu weit. Nicht genug, dass Chloe Price keinen Platz in der Story des Spiel hatte (wenngleich ihr Auftauchen in einem Sequel durchaus denkbar ist – erst recht, da wir jetzt mit parallelen Realitäten spielen); aber Life is Strange sei kein Superhelden-Universum, ist als Tenor auf Reddit zu lesen.

„Das ist absurd“, schreibt axelbolton. „Die Schönheit von Life is Strange liegt im gemütlichen Setting, emotionaler Story, Beziehungen zwischen Charakteren. Was zur Hölle ist das hier? Teen Titans?“ MightAdventurous1763 setzt noch einen drauf und meint: „Wow, es gab viele Möglichkeiten, das in den Sand zu setzen, aber den Weg, den Deck Nine gegangen ist, ist ein Clusterfuck für sich.“

Viele trauern wahrscheinlich den Fakt hinterher, dass zehn Jahre später die Beziehung zwischen Max und Chloe nicht so verlaufen ist, wie man es sich nach dem Ende von Life is Strange hätte wünschen können. Dass mit Deck Nine ein anderer Entwickler die Reihe fortführt, die Don’t Nod einst begonnen hat, trägt sicherlich dazu bei. Was wir derweil von Life is Strange: Double Exposure halten, könnt ihr in unserem Spieletest lesen.

