Drei Jahrzehnte später: Little Big Adventure geht endlich weiter – mit unschlagbarer Kostenlos-Aktion

Denksportaufgabe für Gamer*innen: Erinnert ihr euch noch an den Klassiker Little Big Adventure? Nein? Wir auch nicht – oder zumindest war uns das Action-Adventure aus dem Jahre 1994 durch die neuronalen Verästelungen geflutscht, bis wir verdutzt festgestellt haben: Die Abenteuerspiele des damaligen Developers Adeline Software wurden erst vor wenigen Wochen um einen lange hinfälligen, neuen Teil bereichert.

Genauer: Little Big Adventure – Twinsen’s Quest ist ein Remake des Originals aus den tiefsten 90er-Jahren. Woran früher noch ehemalige Mitarbeiter*innen des ersten Alone in the Dark geschraubt haben, wird mittlerweile von Microids (The Precinct) vertrieben. Auf Steam ist die Kult-Fortsetzung bereits seit dem 14. November dieses Jahres beziehbar – konnte dort „sehr positive“ Rezensionen einfahren. Um die Veröffentlichung der physischen Version zu feiern, wirft euch Microids jetzt das Spiel zusagen kostenlos hinterher – vorausgesetzt, ihr bringt eine Portion Glück mit.

Wie ihr Little Big Adventure: Twinsen’s Quest einsackt

Es ist eine branchentypische, verkaufsfördernde Aktion, wie wir sie etwa von Ubisofts Assassin’s Creed: Mirage kennen: Im Hause Microids zelebriert man den Release der physischen Version des neuen Little Big Adventures mit einer Verlosung. Wer eine zugegebenermaßen attraktiv anzusehende, verpackte Ausgabe von Little Big Adventure – Twinsen’s Quest Limited einsacken möchte, darf ihr oder sein Glück bis zum 6. Dezember versuchen – dann nämlich werden die vier Gewinner*innen gezogen.

Genauer: In seine Spendierhosen steckt Microids sowohl die entsprechende Limited Edition für PlayStation 5 und Nintendo Switch. Was Interessierte tun müssen, ist, dem dazugehörigen Tweet ein Herz-Emoji zu hinterlassen, das Ganze zu reposten – und den Twitter-Auftritten von sowohl @Microids_off als auch @2point21 zu folgen.

Die rund 60 Kommentator*innen unter dem Twitter-Posting geben sich euphorisch; auch die fast 300 vergebenen Herz-Emoticons sprechen eine eindeutige (Liebes-)Sprache. Die Community erinnert sich nicht nur an Little Big Adventure, sondern feiert auch die Neuauflage. Aber was steckt nun überhaupt konkret in der Limited Edition von Little Big Adventure – Twinsen’s Quest? Dazu informiert oben verlinktes Unpacking-Video auf Instagram. Nebst dem eigentlichen Datenträger, nebst Spielverpackung, ziert das Cover ein blickschönes Wackelbild. Und sonst?

Was bekommt ihr neben dem kostenlosen Spiel Little Big Adventure – Twinsen’s Quest noch?

Im Inneren steckt dann außerdem eine papierne Anleitung, zudem die Zugangsdaten zum digitalen Artbook, Original-Soundtrack und einem Ingame-Outfit für den Spieler*innencharakter Twinsen. Zugegeben: Wir haben schon wuchtiger bestückte Special Editons gesehen, aber einem geschenkten Gaul, schaut man … na, ihr kennt den Spruch. Wer an der Gewinnmöglichkeit teilnimmt und trotzdem leer ausgeht, muss nicht schluchzend in der Zimmerecke zusammenbrechen. Die spielbare Demo zu Little Big Adventure – Twinsen’s Quest dürft ihr euch jederzeit kostenfrei auf Steam herunterladen.

