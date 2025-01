Nach Star Wars, Turok und System Shock: Remaster zu absolutem Kultklassiker steht womöglich kurz bevor

Wer auf aufpoliertes Retro-Gaming steht, kennt die Nightdive Studios natürlich längst. Nicht nur haben wir den Mädels und Jungs die Remasters der ersten drei Turok-Spiele zu verdanken. Auch auf Vordermann gebrachte Klassiker wie System Shock, Dark Forces oder Forsaken gehen auf die Kappe dieser Remaster-Expert*innen.

Zuletzt wurde das Action-Adventure The Thing (2002), basierend auf John Carpenters gleichnamigen Filmklassiker aus dem Jahre 1982, von Nightdive neu aufgelegt. The Thing Remastered wurde seitens Fachpresse weitestgehend wohlwollend aufgenommen. Stellt sich die Schlüsselfrage: Welches Remaster-Projekt steht als Nächstes an? Die Antwort: Womöglich „eines der besten Lovecraft-Horror-Spiele“ überhaupt.

Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth als Remaster von Nightdive Studios?

Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth ist ein Survival-Spiel aus der Ego-Perspektive, veröffentlicht im Jahre 2005. Das Spiel basiert natürlich auf den Horror-Geschichten des Autors H.P. Lovecraft, konnte seinerzeit vorzeigbare Testwertungen abräumen, krankte jedoch an technischen Mängeln. Auch in unserem zeitgenössischen Test mussten wir Dark Corners of the Earth ankreiden, im weiteren Spielverlauf „zur tumben Ballerorgie gegen ein hirnamputiertes Konsortium“ zu verkommen.

Dessen ungeachtet wird Dark Corners of the Earth sowohl bei Lovecraft-Fans als auch bei Survival-Horror-Spieler*innen als Kultklassiker gehandelt. Ähnlich sehen das unsere englischsprachigen Kolleg*innen von Game Rant, die sich jüngst in einem Meinungsstück dafür ausgesprochen haben: Nightdive sollte als nächstes Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth wiederbeleben. Und siehe da: Das Studio persönlich hat auf die emphatische Kolumne reagiert – und zwar mit einem Tweet.

Der lautet: „Wir hören gerne von Spielen, von denen die Leute möchten, dass wir sie remastern. Dazu gehört auch […] Game Rant, wo kürzlich vorgeschlagen wurde, dass wir uns Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth vornehmen sollen. Stimmt ihr dem zu?“ Daraufhin folgt der Aufruf, die eigene Meinung zu äußern, welches Spiel das Studio nun wiederbeleben solle. Auf diesen Aufruf reagierte die Community prompt. Zum Zeitpunkt dieser Meldung wurden fast 800 Kommentare hinterlassen.

Welches Remasters wünscht sich die Community von Nightdive Studios?

Unter den Remaster-Wünschen in der Kommentarspalte finden sich dann solche Gaming-Klassiker wie Aliens versus Predator 2 (2001), Heretic 2 (1998), The X-Files: Resist or Serve (2004), oder Giants: Citizen Kabuto (2000). Eine namhafte Internet-Person, die sich dann auch in den Diskurs einschaltet, ist Resident Evil-Leaker Dusk Golem. Er schreibt: „Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth lässt sich auf moderner Hardware immer schwieriger spielen – zumindest ohne Störungen und Probleme.“

„Es ist trotzdem zu 100 Prozent ein Spiel, das es wert ist, erhalten zu bleiben. Meiner Meinung nach eines der besten Lovecraft-Horrorspiele.“ Welchen Klassiker der Gaming-Geschichte Nightdive Studios tatsächlich angehen werden, egal, ob Kultklassiker, oder Blockbuster vergangener Tage, steht noch nicht fest. Ein Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth wäre aber bestimmt nicht die uninteressanteste Wahl.

Apropos Dusk Golem: Der Resi-Experte spekuliert gerade wild – was die Zukunft von Resident Evil 9 und einem Remake von Resident Evil Zero auf einer heiß herbeigesehnten Nintendo-Konsole angeht.

