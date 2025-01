Mario Kart 9: Diese 20 Fahrer gehen auf der Nintendo Switch 2 bis jetzt an den Start

Nach Monaten des Rätselratens hat Nintendo die Switch 2 endlich offiziell präsentiert. Der kurze Trailer gibt einen ersten Ausblick auf die neue Konsolengeneration – inklusive des noch nicht näher benannten Mario Kart 9.

Natürlich lag Nintendos Fokus bei der Präsentation auf der Hardware, doch einige wertvolle Sekunden entbehrte man dann zum Ende hin doch noch für den populären Racer. Diese offenbaren uns immerhin, auf welche 20 Fahrerinnen und Fahrer wir uns bis jetzt schon einmal ganz sicher einstellen dürfen.

Mario Kart 9: Birdo, Baby Peach & mehr – Diese Charaktere sind sicher auf der Switch 2 dabei

Wenig überraschend wird Nintendos ikonischer Schnauzbartträger von seinen vertrautesten Begleitern auch auf der Rennstrecke nicht allein gelassen. So kommt es, dass neben Mario selbstredend auch Prinzessin Peach, Luigi, Bowser und Donkey Kong gesetzt sind. Letzterer darf sich mit Mario Kart 9 übrigens über einen frischen Look freuen, der sich etwas mehr an der Filmadaption orientiert (via Gamespot). Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass womöglich weitere Charaktere von einigen visuellen Verbesserungen betroffen sein könnten.

Passend dazu: Nintendo Switch 2 – Erster Trailer zeigt, wie die Konsole aussieht

Die weiteren Fahrerinnen und Fahrer, die dank des Switch 2-Trailers als bestätigt gelten dürften, wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Gemeinsam mit den bereits genannten konnten wir ganze 20 von ihnen schon jetzt erspähen:

Mario

Luigi

Peach

Bowser

Yoshi

Wario

Waluigi

Rosalina

Daisy

Toad

Toadette

Donkey Kong

Baby Mario

Baby Luigi

Baby Peach

Baby Daisy

King Boo

Pauline

Birdo

Koopa Troopa

Es ist davon auszugehen, dass es bis zum Release des neunten Ablegers noch einige weitere Charaktere aus dem Universum der japanischen Spieleschmiede in das Racer-Roster schaffen dürften – über 40 waren es immerhin bei Teil 8. Und ganz nebenbei könnte Mario Kart 9 auch mit einer brandneuen Spielmechanik aufwarten, die findige Fans im Trailer entdeckt haben wollen.

Quellen: YouTube / Nintendo of America via Gamespot