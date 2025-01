Mario Kart 9 mit frischer Spielmechanik? Switch 2-Trailer heizt schon jetzt Spekulationen an

Dank eines taufrischen Trailers, mit dem Nintendo die Switch 2 jüngst der Öffentlichkeit offiziell vorgestellt hat, sind Fans aus aller Welt ohnehin schon aus dem Häuschen. Die im Video zu sehenden Aufnahmen eines brandneuen Mario Kart 9 beflügen den Hype nur noch einmal.

Wie gewohnt nehmen einige besonders aufmerksame Beobachtende den Trailer in seinen Einzelteilen auseinander – und stoßen dabei auf einen ersten Hinweis, wie sich der neue Racing-Ableger rund um den schnauzbärtigen Klempner und seine Kart-fahrenden Konkurrenten spielen lassen könnte.

Mario Kart 9: Fans wollen neue Tank-Mechanik im Switch 2-Trailer entdeckt haben

Tatsächlich wird dem mittlerweile als sicher geltenden Mario Kart 9 (oder welchen Namen Nintendo sich für den Nachfolger des achten Serienteils noch ausdenken mag) nicht unbedingt viel Screentime im rund zweieinhalb Minuten langen Switch 2-Trailer zuteil. Diese reicht allerdings, um zwischen der Rennstrecke und einigen bekannten Charakteren aus Nintendos virtuellen Welten eine womöglich vollkommen neue Spielmechanik zu erspähen.

Damit sind nicht die 24 Startplätze gemeint, die an anderer Stelle bereits von einigen Aufmerksamen angemerkt wurden und zukünftig womöglich Platz für noch massivere Multiplayer-Rennen bieten könnten. Stattdessen sind es die vermeintlichen Boxenstopps mit ihren kleinen Benzinkanistern am Rande des Asphalts, die zuletzt für Aufsehen sorgten.

https://twitter.com/payapaberii/status/1879956048762794250

Nach Unterwasserpassagen, Strecken, auf denen die Erdanziehung keine Rolle spielt und Gleitern, die uns zeitweise auf ihren Schwingen durch die Luft tragen, scheint man nun eine eher konservative Neuerung an den Start zu bringen. Zumindest legt dies auch die Beobachtung eines Twitter-Nutzenden nahe, der auf einen auffälligen Kraftstofftank an der Flanke von Marios Kart mit der Aufschrift „1-UP Fuel“ und ein leuchtendes Power-Up vor einem der Boxenstopps hin.

https://twitter.com/DriftCons/status/1879900026014671177

Ein weiterer merkt die offensichtliche Tankstelle am Streckenrand an, auf der ein großes Schild mit dem Schriftzug „Fire Flower Gas Station“ prangt. Man darf also gespannt sein, was es mit den spekulierten Anpassungen auf sich hat und wie sich der neunte Teil letzten Endes spielen lässt. Am Grundprinzip dürfte sich nicht all zu viel verändern, wenn auch von einem „neuen Twist“ für Mario Kart 9 auszugehen ist.

Quellen: Twitter / @payapaberii, @DriftCons