Marvel’s Spider-Man 2 kommt auf den PC – Systemanforderungen & frische Features vorgestellt

Mit der brandneuen Portierung von Marvel’s Spider-Man 2 schwingt sich der zweite Ableger der gefeierten Spinnenmann-Serie endlich aus der PlayStation-Exklusivität. Dabei gehen PC-Spielerinnen und -Spielern ein paar frische Features ins Netz.

Natürlich nur, wenn ihr auf Seiten der Systemanforderungen, die Sony und Entwicklerstudio Nixxes an eure Gaming-Maschinen stellt, keine Schwierigkeiten bekommt. Welche es dabei mindestens zu erfüllen gilt und ob ihr auch auf technischer Seite gerüstet für den Kampf gegen die Superschurken seid, erfahrt ihr im Folgenden.

Marvel’s Spider-Man 2: Die frischen Features der PC-Version

Schon zu Zeiten seiner PS5-Veröffentlichung im Jahre 2023 genoss Marvel’s Spider-Man 2 den Ruf, als „Showcase“ für visuelle Details und das immer beliebter werdende Raytracing die technischen Grenzen der PS5 auszuloten. Die jüngst veröffentlichte PC-Fassung des Superhelden-Blockbusters schickt sich an, mit einigen Plattform-spezifischen Ergänzungen, auf diesem Ruf aufzubauen.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In einem hauseigenen Blog-Beitrag erklärt Sony, was sich mit der PC-Portierung verbessert haben soll. So wird es beispielsweise „neue Raytracing-Optionen mit individuellen Qualitätseinstellungen“ geben, um für das nötige Feintuning der Performance zwischen einer breiten Reihe an Hardware-Konfigurationen zu sorgen.

Dazu gesellen sich mittlerweile handelsübliches Upscaling und Framegeneration, Ultrawide-Setups, Raytracing-Schatten und Ambient Occlusion ebenso wie verbesserte Raytracing-Reflexionen. Vor allem Spielerinnen und Spieler mit Highend-PCs sollen dies auch voll ausschöpfen können, wie man seitens Nixxes erklärt.

Passend dazu: Marvel’s Spider-Man 2 im Test – Das beste Superhelden-Spiel seit Arkham City

Bei Sony spricht man derweil von einer „zusätzlichen Ebene der Glaubwürdigkeit mit realistischen Schatten und erhöhter Tiefe des Spiels“. Damit diese auch bestens auf eurem Gaming-Monitor oder eurem Flachbildfernseher zur Geltung kommt, verlangt man euch zumindest wenn ihr auf Raytracing setzt schon einmal ein gutes Stück Technik ab.

Die Systemanforderungen auf einen Blick

Die Systemanforderungen für Marvel’s Spider-Man 2, das auf dem PC über Valves Spieledistributionsplattform Steam und den Epic Games Store erscheint und keinen PSN-Account zum Spielen benötigt, belaufen sich auf die Folgenden:

Minimum Empfohlen Hoch Hoch mit Raytracing Sehr hoch mit Raytracing Ultimativ mit Raytracing durchschnittliche Performance 720P bei 30 FPS 1080P bei 60 FPS 1440P bei 60 FPS 1440p bei 60 FPS 1440p @ 60 FPS 4K bei 60 FPS Grafikvoreinstellungen sehr niedrig mittel hoch hoch

Raytracing hoch hoch

Raytracing sehr hoch sehr hoch Raytracing ultimativ Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1650

AMD Radeon RX 5500 XT NVIDIA GeForce RTX 3060

AMD Radeon RX 5700 NVIDIA GeForce RTX 3070

AMD Radeon RX 6800 NVIDIA GeForce RTX 4070

AMD Radeon RX 7900 XT NVIDIA GeForce RTX 4080

AMD Radeon RX 7900 XTX NVIDIA GeForce RTX 4090 Prozessor Intel Core i3-8100

AMD Ryzen 3 3100 Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5-11400

AMD Ryzen 5 5600 Intel Core i5-11600K

AMD Ryzen 5 5600X Intel Core i7-12700K

AMD Ryzen 9 5900X Intel Core i9-12900K

AMD Ryzen 7 7800X3D Arbeitsspeicher 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 32 GB Betriebssystem Windows 10/11 64-bit

(Version 1909 oder höher) Windows 10/11 64-bit

(Version 1909 oder höher) Windows 10/11 64-bit

(Version 1909 oder höher) Windows 10/11 64-bit

(Version 1909 oder höher) Windows 10/11 64-bit

(Version 1909 oder höher) Windows 10/11 64-bit

(Version 1909 oder höher) Speicherplatz 140 GB 140 GB 140 GB 140 GB 140 GB 140 GB

Apropos PSN-Account: Zwar ist ein solcher nicht zwingend nötig, um das spannende Sequel auch auf dem PC zu zocken, allerdings bietet euch Sony mit ein paar netten Ingame-Goodies zumindest einen Anreiz, euch dem PlayStation Network anzuschließen.

Und habt ihr nicht mehr so richtig im Spinnensinn, was vor dem zweiten Teil eigentlich abging, fangen wir euch natürlich auf: Den Story-Recap zu den Vorgängern von Marvel’s Spider-Man 2 findet ihr ebenfalls bei uns.

Quellen: YouTube / PlayStation , Sony & Nixxes