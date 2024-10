Mass Effect 5: Eine Sache steht jetzt bereits fest, verspricht der Project Director

Mit dem bevorstehenden Release von Dragon Age: The Veilguard schließt Bioware ein weiteres Kapitel ab, aber ausgeruht wird sich beim kanadischen Studio nicht. Das nächste Großprojekt mit Mass Effect 5 ist bereits angekündigt, auch wenn ein Release vermutlich noch einige Jahre entfernt ist.

Dennoch stellt sich bereits eine Frage: Was wird Bioware aus dem neuen Dragon Age für das kommende Mass Effect lernen? Auf Twitter hat sich dazu nun Michael Gamble, der Project Director und Franchise-Veteran, geäußert – und Fans dürfen bezüglich eines Punkts beruhigt aufatmen.

Mass Effect 5: Bioware bleibt der Original-Trilogie treu

Laut Gamble, der bei Bioware seit den Tagen von Mass Effect 2 an Bord ist, besinnt man sich bei der Entwicklung des nächsten Serienteils auf die Vergangenheit. Zumindest für das visuelle Design gilt das, wie der Project Director auf der Social Media-Plattform mit dem X verspricht. „Mass Effect ist fotorealistisch und wird es auch bleiben, solange ich dafür verantwortlich bin“, heißt es in einer Antwort.

Dass dem so ist, konnte man bereits anhand der bisherigen Teaser-Videos ableiten. Diese vermittelten definitiv den Eindruck, dass sich das Entwickler*innen-Team nicht allzu sehr von den Vorgängern abheben möchte, sondern der bekannte Look weitgehend beibehalten wird. Allerdings waren das bislang halt auch nur kleine Ausschnitte und noch längst keine Gameplay-Szenen.

Dennoch fühlt sich Gamble dazu ermutigt, klarzustellen, dass Mass Effect „den erwachsenen Ton der ursprünglichen Trilogie beibehalten“ wird. Ins Detail will und kann er vermutlich noch nicht gehen. „Wie man ein Sci-Fi-RPG zum Leben erweckt“ sei aber ohnehin „anders als bei anderen Genres oder IPs“.

N7 Day nähert sich

Möglicherweise werden wir aber bald ein paar neue Details zu Mass Effect 5, oder wie auch immer es am Ende heißen mag, erfahren. Immerhin nähert sich mit großen Schritten der 7. November – der alljährliche N7 Day, also der Feiertag des Mass Effect-Franchise.

In der Regel plaudert Bioware im Rahmen der Feierlichkeiten ein wenig aus dem Nähkästchen oder lässt Fans über einen neuen Teaser rätseln. Im vergangenen Jahr gab es beispielsweise eine kleine Sequenz zu sehen, die eine mysteriöse Figur zeigte – eventuell erfahren wir ja dieses Jahr dazu mehr?

Aktuell könnt ihr euch aber erst einmal in ein anderes Bioware-Rollenspiel stürzen: Im Test zu Dragon Age: The Veilguard verraten wir euch, ob das Studio wieder an alte Stärken anknüpfen kann.

Quelle: Twitter / @GambleMike