Meine liebstes Assassin’s Creed soll plötzlich ein großes Update erhalten – fast 10 Jahre später

Der neunte Eintrag in Ubisofts enorm populärer Action-Adventure-Reihe hört auf den Namen Assassin’s Creed Syndicate – und ist vor rund neun Jahren im Jahr 2015 auf unseren Festplatten aufgeschlagen.

Jetzt, fast ein volles Jahrzehnt nach dem Release, soll Syndicate ein interessantes Update erhalten, das – sofern sich das Ganze bewahrheitet – die Framerate im London der Ära Königin Viktorias ordentlich hochschrauben könnte. Das freut mich als Syndicate-Fan besonders.

Assassin’s Creed Syndicate bald mit doppelter Framerate für die aktuelle Konsolen-Generation?

Denn für Assassin’s Creed Syndicate soll ein Update in den Startlöchern stehen, bei dem Freunde flüssiger Framerates frohlocken dürften. Wie unsere englischsprachigen Kolleg*innen von Aroged berichtet haben, wurde jüngst über den Twitter-Auftritt von Ubisoft Latam verkündet: „Welchen Assassin’s Creed-Teil habt ihr am häufigsten gespielt? Vielleicht wird Syndicate mit dem neuen Update, welches 60 FPS liefert, auf Platz eins landen.“ Im Original war dieselbe Wortmeldung in spanischer Sprache verfasst, wovon der Informationsgehalt unberührt bleibt.

Der Twitter-Eintrag zum 60-FPS-Update wurde mittlerweile gelöscht – doch ein Screenshot versucht den Bildbeweis. Credit: Ubisoft Latam, Ubisoft Entertainment, Ubisoft Québec, Adobe Photoshop [M]

Die bei der aktuellen Konsolengeneration bei 30 FPS gedeckelte Bildwiederholrate könnte demnach bald dank eines neuen Updates eine Verdoppelung erfahren. In trockenen Tüchern ist das mit dem Update indes leider noch nicht. Denn die entsprechende Twitter-Meldung seitens Ubisoft Latam wurde offenbar zwischenzeitlich wieder gelöscht. Ob also ein übereifriger Mitarbeitender bei Ubisoft Latam voreilig eine Information publik gemacht hat, jetzt wieder zurückrudern musste, oder ob das mit dem 60-FPS-Update samt und sonders falsch ist und deshalb heruntergenommen wurde, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt spekulativ.

Dann wiederum wäre eine solche nachgeschobene Neuerung seitens Ubisoft für seine Assassin’s Creed-Reihe kein Novum – wie etwa Origins in der Vergangenheit bewiesen hat. Zur Erinnerung: Assassin’s Creed Syndicate spielt nicht nur im viktorianischen London inmitten der Nachwehen der Industriellen Revolution, sondern punktet bis heute mit einem mehr als vernünftigen Metascore von 76. In unserem Test konnte das Meuchelmörder-Abenteuer Syndicate mit den Zwillingsgeschwistern Evie und Jacob Frye seinerzeit aufgrund fieser Bugs und sonstiger Frust-Momente gerade mal eine 6,5-Wertung einkassieren.

Warum ich Assassin’s Creed Syndicate feiere

Trotz durchwachsener Wertungen der zeitgenössischen Kritik gefällt mir Syndicate ausnehmend gut – wie ich nicht nur anhand eines eigenen Meinungsartikels zu AC Syndicate kundgetan habe, auch im Rahmen unserer monatlich wiederkehrenden Kolumne „Was spielt die Redaktion?“, habe ich nicht einmal, nicht zweimal, stattdessen dreimal von Syndicate geschwärmt. Denn: Assassin’s Creed Syndicate ist einerseits mein allererster Teil der beliebten Action-Adventure-Reihe mit mächtiger Open-World-Komponente.

In Assassin’s Creed Syndicate genießen Geschwister Frye einmal mehr die Aussicht über dem viktorianischen London. Credit: Ubisoft

Andererseits kann ich mir im Augenblick schwerlich vorstellen, dass für mich Unity, Odyssey, Valhalla oder irgendein anderes Kapitel des altehrwürdigen Franchises Syndicate von meinem persönlichen Siegertreppchen stoßen wird – immerhin ist mir das viktorianische England durch die Sherlock Holmes-Geschichten von Arthur Conan Doyle oder das dieser Tage längst vergessene Point-and-Click-Adventure The Gene Machine ins Blut übergegangen. Also warten wir’s ab, ob dieses Update wirklich erscheint.

