Must-Play im Steam Sale: Das bestbewertete Spiel überhaupt bekommt ihr mit seinem Vorgänger für nicht einmal zwei Euro

Noch für wenige Tage habt ihr im Steam Summer Sale die Möglichkeit, eines der besten Spiele aller Zeiten und den auf Valves Videospieldistributionsplattform am höchsten bewerteten Titel von allen zum einmaligen Preis von nicht einmal einem Euro abzustauben.

Und als wäre damit nicht genug, bekommt ihr den vielfach gefeierten Vorgänger ebenfalls zum Schnäppchenpreis, sodass ihr für das Komplettpaket nicht einmal so viel auf den Tisch legen müsst wie für eine Tiefkühlpizza.

Steam Summer Sale: Schnappt euch beide Portal-Teile für jeweils nicht einmal einen Euro

Wem es sich bis hierhin nicht erschlossen hat: Die Rede ist selbstverständlich von Portal 2, welches derzeit den ersten Rang der bestbewerteten Steam-Spiele belegt (via SteamDB). Während auch die anderen Angebote im Summer Sale für große Augen unter der Spielerschaft sorgen dürfte, handelt es sich bei Valves Eigengewächs und seinem Vorgänger wahrlich um ein Must-Play. Für kurze Zeit zahlt ihr für beide Titel jeweils gerade einmal 97 Cent.

Der First-Person-Puzzler feierte mit seinem ersten Teil, Portal, bereits im Jahre 2007 sein Debüt am Spielehimmel. Seitdem ist Portal gut gealtert, doch an seinem genialen Spielprinzip, welches für die eine oder andere Kopfnuss sorgen dürfte, hat sich trotz etwas in die Jahre gekommener Grafik nichts verändert, ist es doch zeitlos spaßig.

Sowohl in Portal als auch in seinem Sequel, Portal 2, findet ihr euch in der Rolle der stillen Chell wieder, die sich durch ein Testlabyrinth eines dubiosen Forschungsinstituts schlagen muss. Dabei feuert sie wie in anderen Genre-Vertretern üblich allerdings nicht mit scharfen Patronen um sich, sondern mit einer Portal-Gun, die zwei verschiedenfarbige Portale erzeugt, mit denen ihr euch mal durch verschiedene Ebene und über Hindernisse hinweg befördert oder diverse Mechaniken im Spiel zu eurem Vorteil manipuliert.

Begleitet werdet ihr dabei von einer stimmigen und vor allem spannenden Story und der KI-Stimme GLaDOS, die euch nicht allzu ernst nimmt und euch mit euren Fehlern – von denen ihr vermutlich einige begehen werdet, was aber auch zum Spaß des Spiels unmittelbar seinen Beitrag leistet – regelmäßig aufzieht. Die Rätsel werden von Level zu Level komplexer und wem das noch nicht reicht, der darf sich in Portal 2 über einen Koop-Modus für gemeinsame Stunden des Grübelns und Ausprobierens freuen. Noch bis zum 11. Juli läuft der Steam Summer Sale und wir verraten, auf welche Schnäppchen-Highlights es sich außerdem lohnt, einen Blick zu werfen.

