My Time At Sandrock: Entwicklerteam gibt Ausblick auf Update – und darüber hinaus?

Das Entwicklerteam hinter der Life- und Basenbau-Simulation My Time At Sandrock hat sich mit Neuigkeiten an die Community gewandt, wie es mit dem erfolgreichen Spiel weitergeht. Dabei steht nicht nur das demnächst erscheinende Update im Fokus.

Auch Portierungen für verschiedene Systeme sind derzeit in Arbeit beziehungsweise für einige Regionen schon genehmigt, wie das Team von Pathea Games im Dev.Log auf Steam mitteilt. Und auch für die Zukunft scheint ein großes Projekt anzustehen.

My Time At Sandrock: Singleplayer-Port für PS4 schon nächste Woche

Zuletzt sei man vielbeschäftigt gewesen bei Pathea Games, doch jetzt habe das Team endlich die Zeit gefunden, um die neuesten und aufregenden Entwicklungen mit der Community zu teilen. So befindet sich das kommende Gratis-Update 1.4 für My Time At Sandrock derzeit in der Qualitätssicherung. „Wir werden in diesem Update neue romantische Nebenquests für nahezu alle Charaktere, die ihr daten könnt, freischalten.“ Dieser Prozess gestalte sich recht komplex, daher peile man einen Release für später im Jahr an.

Deutlich früher erscheint die Singleplayer-Portierung für die PlayStation 4, nämlich schon kommende Woche am 12. September. „In diesem Monat legen wir außerdem den Fokus auf die Online-Verfügbarkeit für Nintendo Switch und PlayStation 5.“ Für die Switch sei die Bestätigung in den Regionen Europa und Nordamerika bereits durch; bei der PlayStation warte man noch auf Feedback. „Wir arbeiten eng mit unserem Publisher [Focus Entertainment, Amn. D. Red.] zusammen, um diesen Prozess zu beschleunigen.“

Nach dem Auftakt der Reihe mit My Time At Portia von 2019 und dem in diesem Jahr mit dem Kreaturen-Sammelspaß-DLC Monster Whisperer bedachten My Time At Sandrock nimmt Entwickler Pathea Games schonmal das Fernglas in die Hand, um einen eventuellen dritten Teil anzuvisieren. „Wir rüsten uns für eine Kickstarter-Kampagne für das nächste My Time-Game“, heißt es weiter.

Noch könne man nicht viel darüber verraten, „aber es wird großartig werden.“ Die Kampagne soll voraussichtlich ebenfalls in diesem Monat starten. „Wir können es kaum erwarten, mehr Abenteuer in Sandrock und darüber hinaus zu teilen“, schließt die Mitteilung. Man darf also gespannt sein! Welches Cozy Game mit Ghibli-Flair zuletzt außerdem unsere Neugier gecatcht hat, könnt ihr hier lesen.

