Nach Oblivion und Skyrim: Hierhin wird uns der nächste Open-World-Knüller wohl entführen

Die Fantasy-Welt von The Elder Scrolls ist groß, größer, am allergrößten. In Elder Scrolls 5: Skyrim verschlug es uns in die nördliche Provinz Himmelsrand, in Elder Scrolls 4: Oblivion brachen wir in die Provinz Cyrodiil auf – und im kommenden Open-World-Blockbuster The Elder Scrolls 6? Hier ist der Schauplatz aktuell noch Nährboden für Spekulationen.

Ein neues Posting eines unter Fans von Bethesdas Rollenspielreihe nicht unbekannten Person deutet aktuell darauf hin: Das sechste Elder Scrolls könnte uns dorthin entführen, wohin uns bereits The Elder Scrolls 2: Daggerfall aus dem Jahre 1996 mitnahm.

Wo wird The Elder Scrolls 6 spielen?

Das ominöse Posting, von dem hier die Rede ist, stammt von keinem Geringeren als Emil Pagliarulo. Erfolgt ist es am 6. Januar 2025, um 18:59 Uhr auf Bluesky. Der Mann ist Spieler*innen mit einer Messerspitze Hintergrundwissen kein Unbekannter. Die Karrierestationen des US-amerikanischen Spieleentwicklers umfassen die ersten beiden Dark Project-Spiele für Looking Glas Studios.

Seitdem Pagliarulo in den frühen Nullerjahren zu Bethesda gewechselt hat, war er maßgeblich an Open-World-Titeln wie Oblivion, Skyrim, Fallout 3 & 4 beteiligt – und zuletzt bei Starfield.

Jetzt hat Emil Pagliarulo über Bluesky ein Selfie gepostet, welches in der Reddit-Community für Aufsehen sorgt. Auf dem Foto sehen wir ihn in markanter Klamotte. Er trägt einen Turban aus lila Stoff, den er sich um den Kopf gewickelt hat und der auch seinen Hals- und Brustbereich bedeckt. Ein Outfit, typisch für in Wüstenregionen lebende Menschen.

Wie dieses Selfie eines Emil Pagliarulo im Stile eines Wüstenvolks mit The Elder Scrolls 6 in Verbindung steht? Dazu müsst ihr wissen, dass die Region Hammerfell seitens Community schon länger als Schauplatz für Teil sechs gehandelt wird.

Dafür sprachen in den letzten Monaten etwa das Pinterest-Posting eines Bethesda-Mitarbeitenden, oder lange davor der Teaser-Trailer von der E3 2018 mit seiner gezeigten Landschaft, befeuerten bei den Spieler*innen Rückschlüsse auf Hammerfell. Nebst Stränden, Dschungeln und Bergen, bietet Hammerfell dann einen sehr markanten Landstrich: die weitläufige Alik’r-Wüste.

Die Community auf Reddit interpretiert das Foto deshalb als sanfte Bestätigung seitens Pagliarulo, in The Elder Scrolls 6 könne uns Hammerfell als zu besuchende Örtlichkeit bevorstehen.

Wie sicher ist Hammerfell als Schauplatz des sechsten Elder Scrolls?

Wie immer bei solchen Social-Media-Postings ist das Ganzen mit einer gesunden Portion Skepsis zu begegnen. Wohin innerhalb der ausufernden Geografie der Fantasy-Welt Tamriel uns The Elder Scrolls 6 tatsächlich entführen wird, bleibt für den Moment bestenfalls Mutmaßung.

Wer nicht mehr auf neues Spiele-Futter aus der Elder-Scrolls-Welt warten kann: Ein beeindruckendes Fan-Remake zu Oblivion soll sich bereits dieses Jahr auf unseren Festplatten breitmachen.

Quellen: Bluesky / @dezinuh.bsky.social, Reddit / @Raygquit, @TESVI