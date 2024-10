Silent Hill 2 Remake war erst der Anfang: Neues Spiel schleicht sich plötzlich an

Es ist endlich so weit – in wenigen Stunden kehren wir mit James Sunderland, Angela Orosco und der ominösen Maria nach Silent Hill zurück. Bereits seit einigen Tagen überbietet sich die internationale Fachpresse mit Jubelrufen, feiert eine fantastische Story und ein insgesamt grandioses Spielerlebnis. Dem Anschein nach ist Silent Hill 2 Remake von Bloober Team (The Medium) also eine Erfolgsgeschichte jüngerer Remake-Geschichte.

Doch wie ist es eigentlich um Silent Hill Townfall bestellt? Bereits seit einiger Zeit befindet sich der Titel von Developer No Code (Observation, Stories Untold) beim namhaften Publisher Annapurna (Journey, Stray) in der Mache. Doch jüngst geisterte der prestigeträchtige Publisher mit Krisenmeldungen zu massenhaft abgehenden Mitarbeitenden durch die Medien. Steht damit auch das unter der Ägide von Annapurna entwickelte Silent Hill Townfall auf der Kippe? Entwickler No Code gibt jetzt ein Update.

Krise bei Annapurna Interactive und die Zukunft von Silent Hill Townfall

Aus Spieler*innensicht betrachtet, ist Annapurna eine Erfolgsgeschichte sondergleichen. Während die Filmfirma Annapurna Pictures bereits seit dem Jahr 2011 ein Name mit Strahlkraft im Bereich Film ist (Phantom Thread, The Ballad of Buster Scruggs), zog Annapurna Interactive rund um das Jahr 2016 nach – mit renommierten Independent-Titeln wie dem Mystery-Thriller Open Roads oder dem Plattformer The Artful Escape. Vor ungefähr einem Monat dann hat die komplette Belegschaft des sich auf Indie-Games eingeschossenen Publishers gekündigt, wie Bloomberg berichtete.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Massenkündigung war anscheinend ein Disput um die Unabhängigkeit von Annapurna Pictures vorangegangen, haben mitunter auch unsere Kolleg*innen von Golem wiedergegeben. Einem neuen Bericht von IGN zufolge, hingen die zahlreichen, personellen Abschiede stark in Verbindung mit „Meinungsverschiedenheiten über die Ausrichtung der interaktiven Abteilung [von Annapurna], chaotische Abgänge, Kommunikations-Probleme und ein wahrgenommener Mangel an Führungstransparenz“. Doch was bedeuten die Kalamitäten auf Publisher-Seite für Developer No Code und sein in Entwicklung befindliches Silent Hill: Townfall?

Wie jüngst aus aktuellen Tweets sowohl der Entwickler*innen persönlich als auch von Annapurna Interactive (siehe oben) hervorgeht, bleibt die Produktion von Silent Hill Townfall von den Turbulenzen unbeeinträchtigt. Vor zirka einer Woche hieß es dazu von No Code in dem kurz gehaltenen Posting: „Wir entschuldigen uns zutiefst für jedwede Bedenken zu Silent Hill: Townfall. Das Spiel wird weiterhin gemeinsam von Konami, Annapurna Interactive und No Code entwickelt.“

Wer steckt hinter Silent Hill Townfall?

Fast 900 vergeben Herz-Emojis unter dem Tweet von No Code und Wortmeldungen wie „Wir sind neugierig auf den nächsten Schritt im Franchise“ oder „Wir lieben euch. Danke, dass ihr weiterhin hart an einer meiner Lieblingsserien arbeitet“ versprühen Fan-Liebe pur. Und auch wenn Entwickler No Code bislang eher Genre-Freund*innen bekannt sein dürfte, sprechen die positiven Steam-Bewertungen des SciFi-Thrillers Observation und des Horror-Adventure Stories Untold eine eindeutige Sprache: No Code hat was auf dem Kasten. Auch in unserem Test konnte Observation eine amtliche 8.0er-Wertung abstauben.

Obwohl von Silent Hill Townfall zum jetzigen Zeitpunkt nicht viel mehr vorliegt, als ein ziemlich stimmungsvoller Teaser-Trailer, der vor ungefähr einem Jahr veröffentlicht wurde, dürfen Fans jetzt erstmal aufatmen.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Apropos Survival-Horror und sonstigen Grusel-Faktoren: Wie aus der Gerüchteküche zu vernehmen ist, könnten bald Resident Evil Code: Veronica und Resi Zero als aufwendige Fan-Remakes zurückkehren.

Quellen: Twitter / @A_i, @_NoCode, @ResiEvilCentral, @gluttony_escape, Bloomberg, Golem, IGN, YouTube / @GameSpot