Naoe und Yasuke Seite an Seite? Assassin’s Creed Shadows soll Koop-Modus bekommen

Es rumort weiterhin rund um Assassin’s Creed Shadows – nachdem das Action-Adventure von Ubisoft letzte Woche auf Februar 2025 verschoben wurde und um diesen Zeitplanverzug nun zahlreiche Gerüchte kursieren.

Jetzt will ein Insider erfahren haben, dass es für das Open World-Spiel im feudalen Japan wohl einen Koop-Modus geben soll. Dieser habe aber nichts mit der Verschiebung des Release-Datums zu tun, sei er doch schon von langer Hand geplant gewesen.

Assassin’s Creed Shadows: Zu zweit gegen die Schergen des Daimyos?

So schreibt der für gewöhnlich recht gut informierte Tom Henderson (via Insider Gaming), dass in Assassin’s Creed Shadows der Zwei-Spieler-Modus unter dem Codenamen League implementiert werden soll. Darin sollen Spieler*innen die Möglichkeit haben, zusammen mit den beiden Hauptfiguren des Spiels, Naoe und Yasuke, zu kämpfen.

Die unterschiedlichen Fähigkeiten und Kampfstile sollen sich dabei ergänzen, sodass Gegner auf kreative und spektakuläre Weise aus dem Weg geräumt werden können. League sei schon seit einiger Zeit geplant gewesen und in Entwicklung befindlich, sodass es keinen Einfluss auf die Verschiebung des Hauptspiels hatte. Ohnehin würde der Modus nicht von Anfang an ab Release von Shadows verfügbar sein, sondern zu einem späteren Zeitpunkt in das Action-Adventure eingebaut werden.

Dieser Modus könnte eine Art Vorgeschmack auf Assassin’s Creed Invictus sein – eine Multiplayer-Erfahrung, die von Ubisoft ebenfalls für 2025 vorgesehen ist. Wie weit jedoch die Entwicklung weiterer Teile der Reihe – wie zum Beispiel das Remake von Assassin’s Creed Black Flag – von der Verspätung von Assassin’s Creed Shadows betroffen sind, kann nur vermutet werden. Als übernächster Teil der Hauptreihe wird voraussichtlich 2026 Assassin’s Creed Hexe erscheinen.

Quelle: Insider Gaming