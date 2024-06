Frust pur: Neue Fallout 4-Spieler scheitern jetzt an verhasstem Rätsel

Bevor Fallout zu einer der breiten Öffentlichkeit bekannten Streaming-Serie auf Amazon Prime avancierte, war (und ist) das Franchise eines mit über 20 Jahren Historie. Aus sechs Hauptspielen besteht die Reihe, die jetzt durch den Erfolg auf Amazon einer noch größeren Spielerschaft unter die Klick-Finger gerät.

Einige Spieler*innen werden daher dieser Tage zum ersten Mal mit dem Fallout 4-DLC Far Harbor konfrontiert – und ärgern sich auf Reddit einen Wolf über das unter Fallout-Kenner*innen zu unrühmlicher Bekanntheit gelangte DiMA-Puzzle aus der Quest „Segen des Vergessens„. Doch wieso bringt ein gar nicht so schlichtes Hirnschmalz-Spielchen die Community auf die sprichwörtliche Palme?

Was regt die Spieler an Fallout 4 so auf?

Unter den zahlreichen Erweiterungen von Fallout 4 nimmt Far Harbor eine Sonderstellung innerhalb der Fanbase ein. Nicht aufgrund frischer Quests und neuer Charaktere, mit denen das DLC auffuhr – und bei uns die Schulnote sehr gut abstauben konnte. Es ist das Puzzelspiel DiMA, das die Geduldsfäden der neuen Spieler*innen zum Platzen bringt.

Fast 1.100 Kommentare versammelt aktuell der Eintrag „Das ist das schlechteste Level-Design, dass ich jemals gesehen habe“ von Wellifitisntjoe auf Reddit. Bei Lootswolfs Posting „Wer auch immer das zu verantworten hat … fi** dich“ akkumulierten sich bisher immerhin fast 500 Kommentare unter dem Posting.

Auf dem YouTube-Kanal Noobnut125 findet sich passend dazu ein 40-Sekünder, wo der The Matrix-Bösewicht Agent Smith mit einer eigentlich an Morpheus gerichteten Tirade wortgewaltig die Frustration der Spieler*innen auf den Punkt bringt. Das Video hat zwar schon ein Jahr auf dem Buckel, ist aber aus gegebenem Anlass wieder hochaktuell – und lädt zum Schmunzeln ein:

Wie löst ihr das bockschwere Fallout-4-Rätsel?

Auf YouTube stehen selbstredend auch nützliche Tipps & Tricks abrufbereit, wie ihr das (leider) legendäre DiMA-Puzzle lösen könnt. Zum Beispiel ein YouTube-Video von Oxhorn bietet sich als Anleitung an, oder die in deutscher Sprache verfasste Anleitung unserer Kolleg*innen von IGN, wo ihr Schritt für Schritt durch das vertrackte Rätsel gelotst werdet. Oder ihr schaut euch auf dem offiziellen Fallout-Wiki um – im dortigen Eintrag finden sich gleich sieben Stichpunkte (zum Teil mit Unterpunkten) zu nervigen Bugs, die das ohnehin beschwerliche Puzzle erst zu einer Unzumutbarkeit herunterrocken.

Doch in den vermeintlichen Knobelspaß gewrungener Hirnschmalz soll sich lohnen: Sofern ihr die Kopfnuss erfolgreich knackt, erwartet euch am Ende als Belohnung nämlich „die beste Rüstung im Spiel“, wie The Gamer schreibt. Wer sich nicht fit genug für das ganze Gehirnjogging fühlt, kann sich stattdessen auf eine Couch zurückziehen, Amazon-Prime anschmeißen und sich bereitmachen für die zweite Staffel der Fallout-Serie, über die sich die Showrunner Geneva Robertso-Dworet und Graham Wagner jüngst ausgelassen haben.

