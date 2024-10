Xbox: Neue Konsolen im Oktober – das können sie wirklich

Microsoft hat vor Kurzem neue Versionen seiner Xbox-Konsolen präsentiert. Darunter finden sich eine rein digitale Series X (1 TB) in Robot White sowie eine besondere Galaxy Black Special Edition mit zwei TB Speicherplatz, die seit dem 15. Oktober im Handel erhältlich sind.

Obwohl die Hardware-Änderungen auf den ersten Blick minimal erscheinen, wurden wesentliche Verbesserungen vorgenommen. Das zeigt zumindest ein Video des bekannten Technik-YouTubers Austin Evans, der die neuen Xbox-Modelle näher unter die Lupe genommen hat.

Neue Xbox Series X im Fokus

In seiner Analyse hat Evans gleich mehrere technische Optimierungen in den überarbeiteten Modellen entdeckt. Am auffälligsten ist darunter wohl der Einsatz eines 6-nm-Chips in der neuen Xbox Series X. Dieser verringert die Wärmeentwicklung, ohne dabei die Leistung zu beeinträchtigen.

Dank des kleineren Chips konnte Microsoft die Energieeffizienz der neuen Xbox-Modelle steigern. Die Konsolen benötigen nun weniger Strom, was sie umweltfreundlicher macht als ihre Vorgänger. Diese Neuerungen ermöglichen eine verbesserte Leistung, ohne dabei mehr Energie zu verbrauchen.

Trotz der technischen Änderungen bleibt der Geräuschpegel des Lüfters aber unverändert. Laut Evans sind die neuen Konsolen nicht lauter als die vorherigen Modelle. Somit könnt ihr das gleiche leise Spielerlebnis genießen, selbst mit dem neuen, effizienteren Chip.

Austin Evans schaut sich die neue Xbox Series X genauer an:

Schon jetzt im Handel

Diese Neuerungen entsprechen dem Trend, Konsolen während ihres Produktlebenszyklus zu verbessern, anstatt völlig neue Modelle herauszubringen. Sony und Nintendo haben ähnliche Schritte unternommen, und Microsoft folgt nun mit den aktuellen Updates dieser Strategie.

Alle neuen Xbox-Modelle sind ab sofort erhältlich. Die Xbox Series X – 2 TB Galaxy Black Special Edition wird ab 649,99 Euro angeboten und laut Microsoft bei Expressversand ab dem 2. Dezember zugestellt. Etwas besser sieht es dem Hersteller zufolge bei der Xbox Series X – 1 TB Digital Edition (Robot White) aus. Diese kostet ab 499,00 Euro und ist mit Expressversand bereits am dem 21. Oktober zustellbar.

Technische Details der Xbox Series X – 2 TB Galaxy Black Special Edition:

Prozessor CPU: Custom Zen 2-CPU mit 8 Kernen mit 3,8 GHz (3,6 GHz mit SMT)

GPU: 12 TFLOPS, 52 CUs mit 1,825 GHz spezieller RDNA 2-GPU

SOC-Würfelgröße: 360,45 mm

Prozess: 7 nm Enhanced Arbeitsspeicher & Speicher Arbeitsspeicher: 16 GB GDDR6 mit 320 bit

Arbeitsspeicherbandbreite: 10 GB mit 560 GB/s, 6 GB mit 336 GB/s

Interner Speicherplatz: 2 TB Custom NVME SSD

E/A-Durchsatz: 2,4 GB/s (raw), 4,8 GB/s (komprimiert, mit benutzerdefiniertem Hardware-Dekompressionsblock)

Erweiterbarer Speicher: Unterstützung für Speichererweiterungskarten für Xbox Series X|S mit 1 TB, passt genau zum internen Speicher (separat erhältlich). Unterstützung für externe USB 3.1-Festplatte (separat erhältlich). Anzeige Gaming-Auflösung: True 4K

High Dynamic Range: bis zu 8K HDR

Optisches Laufwerk: 4K UHD-Blu-Ray

Leistungsziel: Bis zu 120 FPS

HDMI-Funktionen: Automatischer Modus für niedrige Latenz. Variable HDMI-Bildwiederholrate. AMD FreeSync. Klangfunktionen Dolby Digital 5.1

DTS 5.1

Dolby TrueHD mit Atmos

Bis zu 7.1 L-PCM Anschlüsse & Konnektivität HDMI: 1 HDMI 2.1-Anschluss

USB: 3 Anschlüsse für USB 3.1 der ersten Generation

Drahtlos: 802.11ac-Dualband

Ethernet: 802.3 10/100/1000

Funk-Zubehör: Xbox Wireless-Funk mit dediziertem Dualband Abmessungen 5,94 × 5,94 × 11,85 Zoll (15,1 × 15,1 × 30,1 cm) Gewicht 4,4 kg Garantie 1 Jahr GarantieFootnote4 Quelle: Microsoft

Technische Details der der Xbox Series X – 1 TB Digital Edition (Robot White):

Prozessor CPU: Custom Zen 2-CPU mit 8 Kernen mit 3,8 GHz (3,6 GHz mit SMT)

GPU: 12 TFLOPS, 52 CUs mit 1,825 GHz spezieller RDNA 2-GPU

SOC-Würfelgröße: 360,45 mm

Prozess: 7 nm Enhanced Arbeitsspeicher & Speicher Arbeitsspeicher: 16 GB GDDR6 mit 320 bit

Arbeitsspeicherbandbreite: 10 GB mit 560 GB/s, 6 GB mit 336 GB/s

Interner Speicherplatz: 1 TB Custom NVME-SSD

E/A-Durchsatz: 2,4 GB/s (raw), 4,8 GB/s (komprimiert, mit benutzerdefiniertem Hardware-Dekompressionsblock)

Erweiterbarer Speicher: Unterstützung für Speichererweiterungskarten für Xbox Series X|S mit 1 TB, passt genau zum internen Speicher (separat erhältlich). Unterstützung für externe USB 3.1-Festplatte (separat erhältlich). Anzeige Gaming-Auflösung: True 4K

High Dynamic Range: bis zu 8K HDR

Optisches Laufwerk: 4K UHD-Blu-Ray

Leistungsziel: Bis zu 120 BpS

HDMI-Funktionen: Automatischer Modus für niedrige Latenz. Variable HDMI-Bildwiederholrate. AMD FreeSync. Klangfunktionen Dolby Digital 5.1

DTS 5.1

Dolby TrueHD mit Atmos

Bis zu 7.1 L-PCM Anschlüsse & Konnektivität HDMI: 1 HDMI 2.1-Anschluss

USB: 3 Anschlüsse für USB 3.1 der ersten Generation

Drahtlos: 802.11ac-Dualband

Ethernet: 802.3 10/100/1000

Funk-Zubehör: Xbox Wireless-Funk mit dediziertem Dualband Abmessungen 5,94 × 5,94 × 11,85 Zoll (15,1 × 15,1 × 30,1 cm) Gewicht 4,4 kg Garantie Eingeschränkte Garantie für 1 JahrFootnote4 Quelle: Micrososft

Quellen: YouTube/Austin Evans, Microsoft