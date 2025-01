Neuer Roguelike-Hit mit verlockendem Deal – aber nur für kurze Zeit

Hyper Light Breaker startet das Jahr für Fans von actiongeladenen Roguelikes gleich mal bombastisch. Das von Heart Machine entwickelte Spiel kommt am 14. Januar in den Early Access und feiert diesen bevorstehenden Meilenstein mit einem neuen Trailer.

Dort werden die spielbaren Helden und ersten Bosse präsentiert. Für Unentschlossene gibt es jedoch ein zusätzliches Schmankerl, das einem die Entscheidung über den Kauf von Hyper Light Breaker leichter machen soll – dieses währt aber nur für kurze Zeit.

Hyper Light Breaker: Zur Roguelike-Action gibt’s den Vorgänger gratis dazu

Vermillion, Lapis und Goro lauten die Namen der Helden, in deren Rolle ihr in Hyper Light Breaker schlüpfen könnt. Ihnen zur Seite gestellt werden die Sycoms, kleine Roboter-Begleiter, die euch mit Buffs und Modifikationen versorgen. Im Roguelike in grellbuntem Science-Fiction-Setting schafft ihr mit gesammeltem Loot euren eigenen Build, um euren „Breaker“ optimal für den Kampf gegen einen der Bosse, sogenannte Kronen, aufzustellen.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Spiel startet am kommenden Dienstag, 14. Januar, in den Early Access und geht bei Steam für 28,99 Euro über den virtuellen Ladentisch. Schlagt ihr innerhalb der ersten zwei Wochen zu, könnt ihr euch als Gratis-Dreingabe über den Vorgänger Hyper Light Drifter freuen. Dieses Top-down-Action-Rollenspiel weist einen deutlich pixeligeren Look auf, zählte in seinem Erscheinungsjahr 2016 allerdings zu einem der großen Überraschungshits.

Wer sich also komplett in die Lore des Hyper Light-Universums reinzocken will – wobei das neue Roguelike Lore-technisch als Prequel fungiert – hat bis zum 28. Januar Zeit, sich dieses 2-für-1-Angebot zu sichern. In Hyper Light Breaker erwarten euch dann ein Hack & Slash-Kampfsystem, prozedural generierte offene Welten, die ihr mit einem Hoverboard und einem Gleitschirm erkunden könnt, sowie die clevere Kombination aus Fernkampfwaffen und hilfreichen Gadgets.

„Nur durch Beharrlichkeit und ausgiebiges Erkunden wird es den Breakern gelingen, die dunkle Wahrheit hinter den Kronen, dem König des Abgrunds und dieser gespenstischen neuen Landschaft aufzudecken“, lässt Publisher Arc Games verlauten. Im rasanten Roguelike können bis zu drei Spieler gleichzeitig im Koop-Modus ins Abenteuer starten. 2025 freuen wir uns noch auf ein anderes Roguelike – unter anderem, wie ihr hier nachlesen könnt.

Quellen: PM, Youtube / Hyper Light Breaker, Steam