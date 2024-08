Neuer Shooter sieht wie Team Fortress 2 aus – und könnte Valves Antwort auf Overwatch & Co. sein

Um den Elefanten im Raum gleich durch die Tür zu bitten: Nein, bei diesem Valve-Shooter handelt es sich nicht um Half-Life 3 oder eine Fortsetzung zu Half-Life: Alyx. Leider. Denn was uns mit dem noch nicht offiziell angekündigtem, aber keineswegs mehr geheimen, Projekt Deadlock erwartet, dürfte einem Third-Person-Hero-Shooter gleichkommen – in Teilen vergleichbar mit der Overwatch-Reihe.

Wieso geht Deadlock gerade bei Steam durch die Decke?

Bei unseren englischsprachigen Kolleg*innen von GamesRadar bis ScreenRant ist vom „am schlechtesten gehüteten Geheimnis der Spielebranche dieses Jahres“ die Rede. Denn obwohl sich Valve selbst anhaltend zu Deadlock ausschweigt, haben sich dieses Wochenende über 12.000 Spieler*innen in Deadlock getummelt. Am Sonntag wurde laut Steam DB sogar ein bisheriger Höhepunkt von fast 17.000 Spieler*innen verzeichnet. Diejenigen, welche sich aktuell durch Deadlock ballern, haben zuvor Einladungen dazu erhalten – wer und wie genau in diesen exklusiven Genuss gekommen ist, bleibt bisher unbekannt.

Bereits vor einigen Monaten hat sich der im Valve-Kosmos namhafte Tyler McVicker ausführliche zu den Leaks rund um Deadlock geäußert – und zwar in gleich mehreren Videos. Dasjenige mit den meisten Aufrufen, genauer über 200.000, versammelt in einer Viertelstunde eine Vielzahl von Bewegtbildern zu Deadlock. Laut Forbes und anderen namhaften Medien erwartet Spieler*innen mit Deadlock eine Mischung aus Hero-Shooter und MOBA – und zwar aus der Schulterperspektive. Gameplay-Mechaniken sollen mitunter Turmverteidigung sein, oder ein System aus Schienen, entlang dem ihr euch schnell durch Maps bewegt.

Was wir sonst noch über Deadlock wissen

Bezüglich der Ästhetik des Spiels, erinnern die Charakter-Modelle ein wenig an Team Fortress 2, während die Level-Architektur einen europäischen Anstrich hat – wie auch schon bei Half-Life 2. Bleibt die Frage, welche Release-Strategie Valve mit Deadlock fahren wird?

Denkbar, dass Gabe Newells Studio eine ähnlich unspektakuläre Herangehensweise wählt, wie bei Counter-Strike 2 im September letzten Jahres, als der Multiplayer-Shooter ohne viel Aufsehens veröffentlicht wurde. Oder aber Valve zieht Deadlock gänzlich zurück – und wir Normalsterblichen werden niemals spielen, was der Half-Life-Entwickler hinter verschlossenen Türen zusammengerührt hat? Warten wir’s ab. Apropos kein Half-Life 3: Ein aktueller Fan-Trailer zeigt, wie eine Fortsetzung doch noch aussehen könnte.

