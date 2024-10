Neues Cozy Sandbox-RPG: Ehemalige Entwickler von Bethesda, BioWare und Naughty Dog kommen zusammen

Dass Cozy Games sich in das Line-up großer AAA-Studios einschleichen und dort neben Namen wie Fallout oder Mass Effect aufgelistet werden, scheint eher unwahrscheinlich. Auch auf den Titel Hawthorn trifft dieser außergewöhnliche Umstand nicht ganz zu, aber seine Entstehungsgeschichte weicht nur haarscharf davon ab.

Ehemalige Entwickler*innen der berühmten Spieleschmieden Bethesda, BioWare und Naughty Dog haben sich als NEARStudios zusammengetan, um das gemütliche Sandbox-RPG auf der Grundlage ihrer gesammelten Erfahrung auf den Weg zu bringen.

Hawthorns Rezept: Eine Prise Stardew Valley und ein Löffel Skyrim

Das Feeling von Hawthorn lässt sich am besten als ein Skyrim mit anthropomorphen Tiercharakteren beschreiben. Dieser Vergleich liegt besonders nahe, da unter den Verantwortlichen wie angemerkt auch frühere Mitarbeitende von Bethesda zu finden sind, die bei The Elder Scrolls beteiligt waren.

Eine naturnahe und altertümliche Welt, die an Märchen und Fabeln erinnert, soll obendrein Nostalgie für Abenteuergeschichten mit tierischen Protagonist*innen aus den 80ern und 90ern wecken. Fantasy-Romane wie der Herr der Ringe oder Harry Potter werden ebenfalls als Inspiration genannt.

Spielerisch orientiert sich Hawthorn, wie es im Cozy Game-Kosmos häufig Brauch ist, zusätzlich an Elementen von Stardew Valley. Das geht vor allem aus den in offizieller Verbindung mit dem Spiel genutzten Hashtags hervor. Entsprechend könnt ihr euch auf klassische Features wie Farming, Angeln und Crafting einstellen.

Hawthorn: Für Cozy Koop oder entspannte Einzelspieler*innen

Koop wird im Kontext von Hawthorn großgeschrieben. Per Online- oder LAN-Verknüpfung dürft ihr zueinander finden und das verlassene Windermere Valley mit vereinten Kräften erneut zum Leben erwecken. Freund*innen zum Spielen an Land zu ziehen ist aber natürlich kein Muss. Wer lieber alleine unterwegs ist, kann genauso gut ohne Begleitung an eine wachsende Gemeinschaft an NPCs zusammenführen und das Tal vor zerstörerischen Einflüssen schützen.

Auf eurem Weg begegnen euch einzigartige Charakteren mit ganz eigenen Geschichten, die sowohl auf freundschaftliche Annäherung, als auch auf fiese Sticheleien reagieren. Nach einer ähnlichen Devise bieten sich für Konflikte, mit denen ihr konfrontiert werdet, entweder friedliche Lösungen oder direkter Kampf an. Davon abgesehen gibt es noch harmlose Entscheidungen zu treffen: Zum Beispiel welche kleine Kreatur ihr spielen möchtet oder wie ihr die Häuser eurer Nachbar*innen aufbaut und dekoriert.

Aktuell befindet sich Hawthorn in einer sehr frühen Phase der Entwicklung. Erst vor wenigen Tagen erfolgte die erste offizielle Ankündigung zu dem Titel. Es muss also vorerst einiges an Zeit ins Land ziehen, bevor das Spiel sich mit einem Releasetermin schmücken darf. Bisher ist nur von einer Version für Steam die Rede, das könnte sich künftig aber noch ändern. Einen ähnlichen Status hat gerade übrigens auch das stark von Stardew Valley inspirierte Cozy Game Super Zoo Story inne.

