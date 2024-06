Neues Kapitel im Fantasy-MMORPG – New World: Aeternum angekündigt

Im Rahmen des Summer Game Fest hat Amazon Games einen neuen Ableger in der New World-Reihe angekündigt – und damit auch den Sprung des Titels auf die Konsole. Mit New World: Aeternum wird schon im Oktober ein neuer Teil des Fantasy-MMORPGs veröffentlicht.

Dieser wurde speziell für Konsolenzocker*innen konzipiert und ermöglicht erstmals in der Geschichte der Reihe Crossplay. So besteht die Möglichkeit, die Community zu vergrößern und künftig in neuen PvP-Modi und Raids auf Erkundungstour in der phantastischen Spielwelt zu gehen.

New World erstmals auch auf der Konsole

Neu in New World: Aeternum sollen nämlich unter anderem eine PvP-Zone und Raids für bis zu zehn Spieler*innen sein; darüber hinaus könnt ihr euch auf Singleplayer-Abenteuer im Endgame, neue Charakter-Archetypen und ein optimiertes Dialogsystem freuen. Im skillbasierten Kampfsystem könnt ihr euch auf verschiedene Schwerttypen, Schusswaffen oder magische Fähigkeiten spezialisieren. Es stehen viele Möglichkeiten zur Individualisierung der eigenen Charaktere zur Verfügung, ebenso wie mannigfaltige Items, Schätze und Materialien, die den Verlauf und Erfolg eures Abenteuers beeinflussen können.

https://www.youtube.com/watch?v=9JLaIIkp6SM

Ihr startet euer Abenteuer, nachdem ihr Schiffbruch erlitten habt, auf der Insel Aeternum und müsst euch nicht nur gegen die feindliche Fauna dieser fremden Lande erwehren, sondern auch gegen andere Spieler*innen – was in großen Schlachten ausarten kann. Erst recht, da ihr mit New World: Aeternum auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S in das Abenteuer starten könnt und eine Crossplay-Funktion zur Verfügung steht. „New World: Aeternum ist das Endergebnis von Jahren der Entwicklung mit Hilfe einer engagierten Community an Spielern, die bereits Erfahrungen mit dem ursprünglichen New World auf PC gemacht haben”, sagt Christoph Hartmann, Vizepräsident von Amazon Games.

Die Konsoleros unter euch können fortan auch die Inhalte von New World inklusive aller Updates und der Erweiterung Rise of the Angry Earth erleben. PC-Spieler*innen, die dieses bereits besitzen, bekommen die Inhalte von New World: Aeternum ab Release kostenlos zur Verfügung gestellt. Erscheinungsdatum ist der 15. Oktober. Dank einer Mod ist das Endzeit-RPG Fallout jetzt ebenfalls auf eine neue Weise spielbar.

Quelle: PM, Youtube / Amazon Games