Im Switch 2-Trailer: Hat Nintendo etwa gerade einfach so das neue Mario Kart enthüllt?

Nach Monaten der Spannung hat Nintendo endlich die Katze aus dem Sack gelassen und in einem zweieinhalb-minütigen Trailer die Switch 2 enthüllt. Als einziges Spiel im Video zu sehen: Mario Kart.

Doch wer vermutet, dass es sich dabei nur um Platzhalter-Szenen aus Mario Kart 8 Deluxe handelt, der irrt: Die Strecke stammt aus keinem der bereits existierenden Spiele und auch Fahrzeuge und Charaktere sehen etwas anders aus als wir das vom einstigen Wii U-Ableger gewohnt sind. Alles deutet darauf hin, dass Nintendo gerade das neue Mario Kart angekündigt hat!

Mario Kart 9: Nintendo Switch 2-Trailer zeigt mögliche Szenen

Wer sich mit der Racing-Reihe auskennt, erkennt natürlich auf den ersten Blick: Das ist nicht Mario Kart 8 Deluxe. Die zu sehende Strecke – eine Wüstenlandschaft, in der ein Burger-Restaurant im Yoshi-Design zu sehen ist – stammt weder aus dem Basisspiel noch aus dem kostenpflichtigen Booster-Pass. Auch der Start mit dem Schriftzug „Mario Bros. Circuit“ war so noch in keinem Titel zu sehen.

Ebenfalls im Video zu erkennen: Mehr Fahrer*innen als die in Mario Kart 8 Deluxe erlaubten zwölf. Wie viele genau dort um die Wette rasen, lässt sich nur schwer ausmachen, es deutet aber alles auf 15 hin. Neue Charaktere enthüllt der Nintendo Switch 2-Trailer leider nicht: Neben Mario und Luigi drücken Bowser, Toad, Peach sowie die Baby-Varianten aufs Gas.

Technisch gesehen ist natürlich unklar, ob es sich um den nächsten nummerierten Hauptteil, ein mögliches Spin-Off oder doch nur eine Erweiterung von Mario Kart 8 Deluxe handelt. Letzteres ist angesichts der angepassten Visuals von Strecke und Charakteren aber ziemlich unwahrscheinlich.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr erfahren wir dann spätestens am 2. April, wenn Nintendo eine Direct abhalten will – vermutlich zu den ersten Spielen für die frisch angekündigte Hardware. Die wichtigsten Infos zur Nintendo Switch 2, zum Beispiel wann ihr das gute Stück selbst ausprobieren könnt, haben wir für euch im entsprechenden Artikel zusammengefasst.

Quelle: YouTube /Nintendo DE