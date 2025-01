Neues Talk-Format von 4P – Folge 1: Auf diese Spiele sind wir 2025 gehyped

“Late to the Party” würden die einen sagen – wir jedoch sind der Meinung: Die coolen Kids kommen immer erst, wenn die Party im vollen Gange ist. Deshalb werden wir euch zukünftig mit einem Talk in Podcast-Format beglücken.

Die Inhalte gehen von aktuellen Entwicklungen in der Spielebranche, Neuerscheinungen auf Konsolen und PC, über die heiß brodelnde Gerüchteküche, Besprechungen aktueller Spiele, bis hin zu Ankündigungen oder einfach meinungsstarken Talks zu allgemeinen, vielleicht aber auch sehr spezifischen Themen.

4P – das P steht für Podcast

In unserem ersten Video reden unsere Redakteur*innen Arlene Dames, Jonas Höger und Gerrit Menk über das anstehende Spielejahr 2025, das nicht nur mit den Blockbuster-Themen Grand Theft Auto 6 und Nintendo Switch 2 aufwartet, sondern eine hochwertige Bandbreite an Spiele-Releases aufzuweisen hat, die wahres Hit-Potenzial haben. Welche Titel unsere Talk-Runde dabei mit besonderer Spannung erwartet und warum, könnt ihr euch hier anhören und -sehen.

Natürlich wird auch die Nintendo Switch 2 bei uns in Zukunft wahrscheinlich mehr als nur einmal zur Sprache kommen. Die neue Konsole wurde nach zahlreichen Leaks inzwischen offiziell angekündigt.

Das neue Talk-Format von 4P wird künftig sowohl auf dem redaktionseigenen Youtube-Kanal sowie bei Spotify und Apple Music verfügbar sein. Schreibt uns gerne in die Kommentare, über welche Gaming-Themen ihr gerne mal etwas von uns hören würdet – vielleicht kommen wir ja darauf zurück.