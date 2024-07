Mehr als nur „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“: Assassin’s Creed Shadows schüttelt die Wundertüte aller Formen der Liebe – und das ist auch gut so

Frauen, Männer und alle dazwischen und außerhalb eint eins: Das zutiefst menschliche Bedürfnis, sich Anderen nahe zu fühlen. Als Freund*in, als Partner*in oder auch nur als freundliche Zufallsbekanntschaft.

Während wir bei den Teilen Odyssey und Valhalla aus der Assassin’s Creed-Reihe wählen konnten, ob wir einen weiblich (Kassandra, Eivor) oder männlich (Alexios, Eivor) gelesenen Helden spielen, sind bei Assassin’s Creed Shadows sowohl die Ninja Naoe und der Samurai Yasuke beide parallel zentrale Bestandteile der Geschichte des in den Startlöchern stehenden Meuchelmord-Spiels aus dem Hause Ubisoft. Jetzt hat ein federführender Kreativkopf des Developer-Teams enthüllt, von welcher Qualität und Quantität die Beziehungen im feudalen Japan sein dürften.

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und „Verbotene Liebe“ in Assassin’s Creed

Nebst Star Wars Outlaws, ebenfalls unter französischer Schirmherrschaft von Ubisoft in Entwicklung befindlich, wird Assassin’s Creed Shadows wiederholt von Kontroversen umkreist – manchmal, wenn das Gameplay-Feature Social Stealth ausgespart wird, dann wieder, wenn sich Milliardär Elon Musk gegen Diversität ausspricht. Zwischenzeitlich hat sich dann sogar ein Capcom-Urgestein für den neuesten Serienteil Assassin’s Creed ins Geschirr geworfen.

Jetzt hat YouTuber und Assassin’s Creed-Fan JorRaptor mit Brooke Davis gesprochen, dem Associate Game Director von Assassin’s Creed Shadows. Was Davis im Gesprächsverlauf klargestellt hat, ist, dass wir in Shadows nicht nur gleichgeschlechtliche Liebesbeziehungen verfolgen können – ein weiterer Fokus soll auf platonischen Freundschaften liegen.

Der Kniff bezüglich unserer beiden spielbaren Charaktere Naoe und Yasuke: Was die Liebe angeht, bekommen die zwei eigene Partner*innen an die Seite gestellt. Dasjenige Gefühl, dass vermutlich die meisten Pop-Songs, romantische Komödien und Klassiker der Weltliteratur inspiriert hat, wird in Shadows also weniger austauschbar gehandhabt, wie in Odyssey oder Valhalla.

Display content from YouTube

„Ich denke, einzigartig an Shadows ist die Spannbreite unterschiedlicher Arten von Beziehungen. Menschen näher kennenlernen, oder eher unverbindlich … all diese Arten von Beziehungen werden Naoe und Yasuke ausloten können. Das Ganze wird nicht wie eine Dating-Simulation. Wir haben ernstere Beziehungen, Langzeitbeziehungen, die sich entwickeln. Auch einige unverfänglichere Romanzen. Ihr werdet einige dieser Leute ziemlich gut kennenlernen und sowas [Beziehungen] vorantreiben.“ Brooke Davis (Associate Game Director bei Assassin’s Creed Shadows)

Liebesspiel im Halsdurchschneider-Gameplay

Wer befürchtet, ihr oder ihm würde durch bestimmte Spielentscheidungen ein romantisch angehauchter Story-Pfad durch die Lappen gehen, kann beruhigt werden. Laut Davids wird es in Shadows nicht möglich sein, sich durch Entscheidungen im Spielverlauf eine Liebesgeschichte zu verbauen. Des Weiteren vermutet JorRaptor, wie sich die zwischenmenschlichen Beziehungen in Shadows gestalten, wird mehr Richtung Odyssey denn Valhalla tendieren – was logisch wäre, weil hinter Assassin’s Creed Shadows Ubisoft Québec (Odyssey, Syndicate, Freedom Cry) als Developer steckt.

Display content from Twitter

Apropos Liebe im Ubisoft-Kosmos: Wer viel Fan-Liebe für Space-Cowgirl Kay Vess und ihre Weltraumkatze Nix übrig hat, darf sich in unseren Übersichtartikel zu Star Wars Outlaws zur neuen Open World aus dem Krieg der Sterne beamen, um die wichtigsten Eckdaten zu Outlaws abzugreifen.

